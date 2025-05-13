في ظل تصاعد الأزمة.. بوسي شلبي تنشر فيديو من عقد قرانها على محمود عبد العزيز وسط تفاعل واسع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 02:51 مساءً - في ظل تصاعد أزمتها مع ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو نادر من عقد قرانها على الفنان الراحل محمود عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، حيث لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من جمهورها ومحبي النجم الراحل، الذين استعادوا من خلاله ذكريات زواج دام سنوات قبل رحيل "الساحر".

بيانات متبادلة بين طرفي الأزمة

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ويعود الخلاف الناشب بين ورثةمعإلى ما بعد وفاة محمود عبد العزيز، حيث سادت أجواء من التوتر بينوأبناء الفنان الراحل، خاصةً فيما يتعلق حول صحة العلاقة الزوجية بين الفنان الراحل والإعلامية، وتبادل كل طرف عبر محاميه، إصدار بيانات حول الأزمة، رغم محاولات البعض للتهدئة. ويبقى الخلاف مفتوحًا في ظل غياب أي إعلان رسمي عن تسوية.

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دعم المشاهير ونجوم الوسط الفني

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وعقب تصدر أزمةمع ورثة الفنان الراحلترند منصات التواصل الاجتماعي، حظيت بمساندة من قبل عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني، الذين وجهوا لها رسائل دعم عبر حساباتهم الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، وكان أبرزَهم: يسرا، فيفي عبده ، الإعلامي محمود سعد وآخرون.

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