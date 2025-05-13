مناف عبدال ومنصور البلوشي يكشفان عن مسلسل عبر الأثير وموعد عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 02:51 مساءً - شارك المخرج مناف عبدال متابعيه بوستر لمسلسله الجديد "عبر الأثير" للكاتب علي الشمري، الذي سيتم بث أولى حلقاته في 21 من مايو 2025 على منصة stc، وعلق مناف عبدال وكتب: "حين تمتزج التفاصيل بالصمت يُولد عمل لا يشبه نفسه، عبر الأثير للمخرج مناف عبدال قريباً".

كما نشر الفنان منصور البلوشي بوستر المسلسل وكتب: "مسلسل عبر الأثير، تاريخ 21 من مايو على منصة stc".

وكانت منصة stc على الإنستغرام قد أعلنت عن موعد المسلسل، ونشرت بوستر للفنانة ميلا الزهراني وكتبت: "كونوا على الموعد مع النجمة ميلا الزهراني في مسلسل عبر الأثير ابتداءً من 21 من مايو في عرض أول وحصري على stc tv".

ونشرت بوستر للفنان منصور البلوشي وكتبت: "ترقبوا الفنان منصور البلوشي في مسلسل عبر الأثير ابتداءً من 21 من مايو في عرض أول وحصري على stctv".

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مسلسل "عبر الأثير" أبطاله وقصته

" هو مسلسل من إخراج، للكاتب علي الشمري، ومن بطوله نخبة من النجوم منهم: الفنانة مرام البلوشي، إبراهيم الحربي،ميلا الزهراني، منصور البلوشي، سارة الحسن، شيماء قمبر، زينب يوسف، محمد هاشم، أبرار أبو سيف، زمن عبد الله، عبد العزيز مندني، نورة فيصل، ومحمد الكاظمي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي، وهو يناقش العديد من القضايا اليومية التي تحدث في المجتمع الخليجي من خلال مجموعة من القصص الإنسانية المختلفة، وحكايات يتشوَّق المشاهد لمشاهدتها ومتابعة نهاياتها.

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