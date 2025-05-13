شقيق صبحي عطري يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 02:51 مساءً - كشف أنس عطري، شقيق الإعلامي الراحل صبحي عطري، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه، الذي صدم العالم برحليه المفاجيء خلال تواجده في العاصمة الألمانية برلين، حيث أكد أنس أن شقيقه كان يعاني من ألم بسيط في المعدة يوم سفره الذي وافق 15 إبريل، لكن بعد وقت قليل من الراحة تحسنت حالته الصحية، لكن يوم الجمعة الذي رحل فيه عن عالمنا شعر بنفس الألم، وتواصل وقتها مع شقيقته ليسألها عن أفضل مشروبات وأطعمة تناسب آلام المعدة، وقال أنه سيذهب للصيدلية لشراء دواء يناسب حالته.

الساعات الأخيرة في حياة صبحي عطري

أوضح شقيق صبحي عطري أن شقيقه توقف عن الرد على اتصالاتهم قائلاً: "كنا نحاول نتصل فيه تلفونه مفتوح بس ما بيرد، وهذا الموضوع خلانا نشك، لأنمستحيل وخاصةً مع ماما لازم يحكي معها 4 أو 5 مرات في اليوم".

كشف أنس تفاصيل ما حدث مع شقيقه وهو في طريقة للصيدلية وقال: "قبل ما يوصل الصيدلية جنب بيته في برلين وقع على الأرض الساعة 5 أو 5:30 تقريباً، والعالم طلبوا الإسعاف والإسعاف حاولوا ينعشوه على الأرض، ونقلوه المستشفى بالإسعاف وللأسف هي سكتة قلبية وتوفي بالمستشفى الساعة 6:10 مساء".

أنس عطري كان متواجد في ألمانيا وفور علمه بما حدث مع شقيقه توجه لمكانه فوراً وبدأ في إجراءات نقل الجثمان للإمارات، وقال عن هذه التجربة: "كانت إجراءات طويلة خاصةً إنه كان في زيارة لألمانيا، وكانت عطلة أسبوع طويلة جداً، وعملنا المستحيل حتى قدرنا نجيبه. وشكر خاص لدولة الإمارات ما تركتنا لحالنا، والسفارة الإماراتية والسورية في برلين".

رحيل صبحي عطري

هو إعلامي سوري وُلد في حلب وتخرج من جامعة حلب قسم الأعمال الإدارية، كما حصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني "إعداد وتقديم الأخبار والبرامج الحوارية"،و رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية، عن عمرٍ ناهز 48 عامًا إثر أزمة قلبية.

عمل صبحي عطري صحفياً في عدد من المجلات والصحف العربية واتجه للعمل التلفزيوني في بدايات عام 2007 مع قناة روتانا خليجية ليتخصص في مجال الإعلام الفني والترفيهي، كم عمل على مجموعة من البرامج لقنوات روتانا و LBC و DMTV منها mbctrending يا هلا، آخر الأخبار online star world، موزاييك، fun new،wrap up".

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