قبل حفل الافتتاح بساعات.. الخليج 365 تكشف عن تجهيزات خاصة لمهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 02:51 مساءً - ساعات قليلة وتنطلق الدورة الثامنة والسبعون لمهرجان كان السينمائي الدولي، التي من المقرر أن تستمر فعالياتها بداية من اليوم 13 مايو وحتى 24 من الشهر نفسه، وكعادة الخليج 365 متواجدة في المهرجان لتغطية هذا الحدث الفني العالمي الضخم.

في صباح يوم حفل الافتتاح، نقلت الخليج 365 لمتابعيها كواليس الاستعداد لحفل الافتتاح من أمام قصر المهرجانات، وتعتبر هذه التغطية واحدة من المرات القليلة التي شاهد فيها الجمهور القصر دون الريد كاربت وغيرها والتفاصيل الخاصة بحفل الافتتاح.

مشاركة هيئة الأفلام السعودية

نقلت عدسة الخليج 365 البوستر الخاص بهيئة الأفلام السعودية، والتي تشارك هذا العام أيضاً بجناح رسمي وجلسات نقاش مهمة جداً، للكشف عن تطورات صناعة السينما في المملكة وفتح باب التعاون مع شركات مختلفة على مستوى العالم، ويأتي ذلك ضمن خطة دعم المواهب السعودية وتقوية وجودهم على الساحة العالمية.

شوارع مدينة كان العالمية تزينت بالبوستر الرسمي للمهرجان الذي حمل عنوان "رجل امرأة"وجسد مشهد مزودج الزاوية لأبطال العمل، وما زالت التحضيرات تجري على قدم وساق خلال هذه الساعات استعدادا لاستقبال ضيوف المهرجان.

حفل الافتتاح بطابع فرنسي خاص

الرغبة في منح يوم افتتاح الدورة الثامنة والسبعون لمهرجان كان السينمائى الدولي طابعاً فرنسياً، يظهر في كل التفاصيل، حيث يشهد الحفل الافتتاحي عودة الممثل الفرنسي لوران لافيت لتقديم الأمسية بعد تقديمه للدورة لعام 2016، مما يعزز الطابع الفرنسي في هوية المهرجان.

وتفتتح فعاليات المهرجان لأول مرة بفيلم لمخرجة فرنسية هى أميلى بونا، وهو «Partir Un Jour ارحل يوما واحدا»، بطولة المغنية الفرنسية جولييت أرمانيه وباستيان بويون، وتدور أحداثه حول امرأة تتحول حياتها بعد إصابة والدها بأزمة صحية تضطرّها للعودة لمسقط رأسها وترك مشروعها الخاص الذى كان على وشك الافتتاح، كما تقدم المغنية الفرنسية ميلين فارمر عرضًا غنائيًا خلال حفل الافتتاح، يُضفي طابعًا فنيًا راقيًا على الأمسية المنتظرة.

دورة رومانسية تعيد البريق للكلاسيكية

الرغبة في إعادة الرومانسية والكلاسيكية للمهرجان، تم تأكيدها أولاً عبر ملصق دورته الثامنة والسبعين، والذي يعرض مشهدًا مؤثرًا من فيلم "Les Amants du Pont-Neuf" للمخرج الفرنسي ليوس كاراكس، الذي صدر عام 1991. ويظهر في الصورة الممثلة جولييت بينوش تحتضن الممثل دينيس لافان في مشهد عاطفي بارز، تتخلله خلفية شتوية ذات طابع وجداني.

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ويمثل اختيار هذا المشهد احتفاء بالمشاعر الإنسانية والروابط العاطفية، وهي من القيم التي لطالما كانت جزءًا أساسيًا من روح السينما. ويتميز التصميم بدرجات لونية هادئة ومتجانسة، بينما كُتبت كلمة "CANNES" بطريقة متعرجة تمنح الملصق حركة بصرية تناسب عالم السينما.

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