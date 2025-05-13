صبا مبارك تعيد هند سالم إلى الشاشة في بين السطور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 02:51 مساءً - تعود الإعلامية الشهيرة هند سالم، التي جسدتها النجمة صبا مبارك، إلى الظهور مجددًا عبر شاشة قنوات MBC من خلال عرض مسلسل "بين السطور"، بعد النجاح اللافت الذي حققه عند عرضه الأول على منصة "شاهد" في بداية عام 2024. تصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة، بفضل أحداثه المشوقة، وشخصية هند سالم التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد تورطها في قضية تعيد فتح ملفات من ماضيها الغامض، بما في ذلك قصة حب قديمة تطفو مجددًا على السطح.

ردود فعل واسعة وشخصية استثنائية

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اسم صبا مبارك تصدّر "ترند" تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض المسلسل، حيث نالت إشادة كبيرة على أدائها الصادق والمعقد لشخصية، التي تمثل نموذجًا لإعلامية ناجحة تواجه ماضيها في ظل تصاعد الأحداث.يُذكر أن "" هو النسخة المصرية من المسلسل الكوري الشهير Misty، وهو من إخراج وائل فرج، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، وناردين فرج.

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محطات بارزة في مسيرة صبا مبارك

واصلتتألقها بعد مشاركتها في مسلسل "موعد مع الماضي"، أحد أبرز أعمال نتفلكس في الفترة الأخيرة، والذي عُرض للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بمشاركة نخبة من النجوم منهم محمود حميدة، آسر ياسين، وشيرين رضا. كما تألقت في مسلسل "وتر حساس" مع إنجي المقدم، وفي "لحظة غضب" خلال موسم رمضان 2024، الذي قدّمت فيه دورًا مفاجئًا يمزج بين الكوميديا والجريمة.

وعلى المستوى السينمائي، شاركت صبا في بطولة فيلم "السرب"، العمل الحربي الضخم للمخرج أحمد نادر جلال، إلى جانب كوكبة من النجوم أبرزهم أحمد السقا وشريف منير. كما ظهرت في فيلم "أنف وثلاث عيون"، المستوحى من رواية إحسان عبد القدوس، إلى جانب ظافر العابدين وسلمى ضيف، ومن إخراج أمير رمسيس

220 يوم عمل درامي منتظر لـ صبا مبارك

وتواصل النجمةتصوير مشاهدها في مسلسل "220 يوم" في بيروت الذي من المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وروجت "" لهذا المسلسل، من خلال نشر صور من كواليسه عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيها بلوك جديد، إذ ارتدت "كاب" وقميص كاجول، معلقة: "بصور ببيروت مسلسل 220 يوم، مشروع بحبو كتير و ما في احلا من هيك".

تدور أحداث مسلسل "220 يوم" حول الأسرة وكيفية تولي الآباء مسؤولية تربية أبنائهم، خاصةً دور الأب في بناء الأسرة والحفاظ عليها في ظل التحديات الكثيرة في المجتمع، ويجسد كريم فهمي دور روائي متزوج من صبا مبارك التي تجسد شخصية مديرة مكتبة، فيما تظهر الفنانة حنان سليمان بدور والدة كريم فهمي، فيما تلعب دور خالته الفنانة عايدو رياض وابنها يقدم دوره علي الطيب.

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