وقالوا الشعر عن ليلى وحكاية عنوانها يسري ورنا: أغاني عبر بها المشاهير عن فرحتهم بحفلات الزفاف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 02:51 مساءً - احتفل عدد من النجوم والمشاهير مؤخرًا بحفلات زفافهم، وكان من الأشياء المميزة في هذه الحفلات أغاني صُنعت خصيصًا لأصحابها من أجل التعبير عن فرحتهم ومشاعر الحب التي تملئ تلك اللحظات التي لن تُنسى أبدًا.

وكان آخر هؤلاء المشاهير وأحدث العرسان المنتج والفنان هشام جمال الذي صنع وأهدى أغنية "فستانك الأبيض" لزوجته ليلى أحمد زاهر، وكذلك النجمة رنا رئيس التي أهداها زوجها يسرى علي أغنية "صلوا على النبي" في حفل زفافهما.

هشام جمال يكشف كواليس "الفستان الأبيض"

كشف الفنان هشام جمال كواليس تحضير الأغنية التي صنعت خصيصاً كهدية لعروسه الفنانة، وكان من المقرر أن يؤديها بصوته ولكنها ظهرت بصوت النجم الإماراتي حسين الجسمي كهدية منه للعروسين.

وكتب هشام جمال عبر حسابه على إنستغرام تفاصيل تحضير الأغنية قائلاً: "أغنية "فستانك الابيض" اللي بدأنا بيها الفرح.. الحقيقة اني كنت ملحن الأغنية دي مفاجأة لليلى فعلاً وكان المفروض الأول اني انا اللي هغنيها وأفاجئ ليلى بيها في الفرح"، وتابع العريس هشام جمال: "لكن اخويا الكبير وصديقي وقبلهم الفنان العظيم حسين الجسمي عملي أنا كمان مفاجأة وكلم مادي صاحبي وأخويا وموزع الأغنية من ورايا وعملولي هما مفاجأة في يوم تسجيل الأغنية ولقيت الأغنية متسجلة بصوت حسين الجسمي اللي ملوش زي واللى خلى الموضوع راح في حته تانية عندي وعند عروستي ليلى اللي بتحبه جداً".

الأغنية، التي حملت توقيع الشاعر أمير طعيمة، ألحان هشام جمال وتوزيع مادي، أهداها هشام بنفسه لعروسه فور تسلُّمها من والدها الفنان أحمد زاهر، في لحظة مؤثرة تسببت في بكاء ليلى أمام الحضور.

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ومن جهته احتفل الفنان حسين الجسمي بالنجاح الكبير الذي حققته الأغنية، ونشر منشوراً عبر حسابه على إنستغرام، كشف من خلاله نجاح الأغنية وتحقيقها نسب مشاهدة عالية تجاوزت المليار المشاهدة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي خلال أسبوعين تقريباً، وأوضح أيضاً أن الأغنية تصدرت قوائم الترند في عدد كبير من البلدان العربية، وكتب الجسمي تعليقاً على الأغنية قال فيه: "نشيد الحب في كل المناسبات".

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يشار إلى أن ليلى أحمد زاهر احتفلت بزواجها من هشام جمال 23 أبريل الماضي، في حفل ضخم حضره عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني جاء في مقدمتهم ريهام عبد الغفور، محمد سامي ومي عمر، لقاء سويدان، أحمد سعد، محمد حماقي وغيرهم من النجوم.

هكذا روى زوج رنا رئيس قصتهما في أغنية

كما أهدىزوج الفنانة الشابة رنا رئيس أغنية لها في حفل زفافهما وغناها خلال الحفل، حيث تُعبر كلماتها عن مدى الترابط بينهما، وتماسك كلٍّ منهما بالآخر، مهما نشب من خلافات، حيث يتم تجاوزها سريعاً تحت عنوان "التسامح والمودة".

وقد نشرت الفنانة رنا رئيس عبر حسابها على "إنستغرام"، الأغنية على مشاهد مختلفة من حفل الزفاف، فيما وجهت الشكر لكل من ساعدها في خروج الحفل بشكلٍ مميز وراقٍ، حيث تلقت العديد من رسائل التهنئة، سواء من قِبل زملائها بالوسط الفني أو جمهورها.

وتقول كلمات الأغنية: "صلوا على النبي صلوا..عرسانّا الحلوين هالو.. حكايتنا بدأت من كام سنة، حكاية عنوانها يسري ورنا.. عشناها بنكمل بعضنا، حلمنا كتير نتجمع هنا، كل العيون شايفانا اتنين، بس إحنا اتنين غير أي اتنين، ساعات عاقلين، وساعات مجانين، ميدفيش قلبنا غير حضننا.. إحنا شبه بعض في تفاصيلنا، اخترنا طريقنا وكملناه، عن بعض مفيش حاجة تفصلنا، عايشين على الحلوة وعلى المرة، نزعل عادي بعديها نتصالح، يجي بكرة وننسى إمبارح، قلوبنا لبعضنا بتسامح.. ميعديش يوم من غير ذكرى".

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يُشار إلى أن رنا رئيس قد احتفلت بحفل زفافها على يسري علي- من خارج الوسط الفني- يوم 5 مايو الجاري، واُقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة، وذلك في حضور أصدقاء العروسين.

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أصالة توجه رسالة حب لأبنتها شام بأغنية "دنيتي الحلوة"

كما ظهرت أصالة متأثرة وبكت أثناء احتفالها بحفل زفاف ابنتها شام الذهبي، الذي أُقيم منذ حوالي ثلاث سنوات عام 2022، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام أبرزهم منى زكي، إليسا، ياسمين رئيس، تامر حسني، بسمة بوسيل، رامي صبري وزوجته، الإعلامية منى الشاذلي، رضوى الشربيني وآخرين.

وخلال الحفل حرصت أصالة على إهداء ابنتها أغنية بعنوان "دنيتي الحلوة" من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي، وظهرت متأثرة أثناء غنائها، كما ظهر والدها أيمن الذهبي وهو يبكي بجانب زوجها الحالي الشاعر العراقي فائق حسن في فرحة وسعادة وأجواء المحبة التي بدت على الجميع.

أغاني زفاف بصوت النجوم

قدم العديد من النجوم على مدار مشوارهم الفني الكثير من الأغاني والزفات الخاصة بحفلات الزفاف والعروس منهم فنان العرب محمد عبده، والذي أبدع في أغنية "زفة عروس"، كذلك المطرب ماجد المهندس والذي تغنى بـ "ربي جمعكم"؛ والنجمة أحلام التي قدمت "يا عروس الغيم".

بالإضافة إلى رامي صبري والذي قدم "ألف ماشاء الله"؛ أما الفنان الإماراتي حسين الجسمي فكان له النصيب الأكبر في أغاني الأفراح وزفات العروس، نذكر منها:" زفت الحب جمع بينهم، زفة الورد، شمس السعد، عروس الضياء، وإدخلي عمري".

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