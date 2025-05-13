خاص لـ الخليج 365.. بطلة مسلسل أمي الطفلة ترف العبيدي سعيدة بهذه التجربة وفخورة جداً بهذا النجاح

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 02:51 مساءً - الطفلة وبطلة مسلسل "أمي" الفنانة الصغيرة ترف العبيدي أو "بسمة" كما أحبها الجمهور وتفاعل معها، استطاعت أن تخطف الأنظار بأدائها العفوي والمميز لدورها بالمسلسل، ويُعد هذا العمل هو النسخة السعودية المقتبسة عن أحداث مسلسل تركي حمل عنوان "Anne"، وأيضاً النسخة التركية مقتبسة من الدراما اليابانية "الأم".

ترف تبلغ من العمر 9 سنوات محبة للتمثيل والإلقاء، التقت بها "الخليج 365" عبر هذا الحوار الذي تحدثت به عن مشاركتها بمسلسل "أمي"، وماذا توقعت للعمل، وكذلك عن بعض الأمور الأخرى ومشاركاتها بها وعن هواياتها من خلال هذا الحوار.

ترف العبيدي-الصورة من المصدر

ترف ومسلسل "أمي"

ترف العبيدي جسدت ببراعة دور "بسمة" في مسلسل " أمي" الذي أبهرتِ بأدائك الذي فاق عمرك الجمهور وكذلك النقاد حدثينا عن العمل، وكيف تم اختيارك؟ ومن رشحك للدور؟

ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء العمل؟

مشاهد العمل كانت حزينة هل أثرت على نفسيتك؟

هل توقعتِ كل هذا التعاطف وردة فعل الجمهور بعد عرض العمل؟

وهل كنت تتوقعين النجاح للمسلسل؟

هل هذا أول عمل درامي لك؟

ماهي الأعمال التي سبقت لك قبل مسلسل "أمي"؟

عملتِ مع نجوم من الوسط الفني في مسلسل "أمي" من أكثر فنان أو فنانة ساعدك أثناء العمل؟

ما هي الرسالة التي توجهينها إلى كل من:

بدايةً سعيدة جداً بهذه التجربة من خلال، وتم ترشيحي من قِبَل إدارة Mbc وتم اختياري أيضاً من المخرج التركي جودت مرجان.كانت تجربة جميلة، ولم أجد أي صعوبة فأنا أحب التمثيل كثيراً، وأحب الوقوف أمام الكاميرا، ولم تواجهني صعوبات خلال عملي بـ"".صحيح أن قصة العمل مؤثرة، ولكن لم تؤثر على نفسيتي، فقد كان هناك استشاريون نفسيون ومدربون ممثلون يتم الجلوس معهم قبل كل مشهد لتهيئتي نفسياً ومساعدتنا أن لا نتأثر نفسياً لمشاهد العمل.توقعت نجاح العمل، ولكن لم أتوقع من أول الحلقات ردة فعل الجمهور وتفاعلهم الجميل وتعاطفهه معي إلى هذه الدرجة.نعم، بعد تصوير العمل توقعت أن يكون متابعاً وناجحاً.لا، يُعدأول عمل درامي أقوم فيه بدور بطولة.صورت الكثير من الأعمال لجهات حكومية، وكذلك جهات خاصة، أيضاً سعيدة بالمشاركة بالفيلم السينمائي "هوبال" للمخرج السعودي عبدالعزيز الشلاحي وبطولة نخبة من النجوم.للمزيد من الأخبار: دور السينما الكويتية تستعد لاستقبال الفيلم السعودي هوبال في هذا الموعدحقيقة كان الجميع معي متعاونين، وأخص بالذكر الفنان والأستاذ تركي اليوسف، الممثلة زهرة عرفات، والممثلة سناء بكر يونس.

الفنان تركي اليوسف؟أقول له شكراً للطفك وذوقك يترك بصمة رائعة لا تُنسى.

الفنانة العنود سعود؟

الفنانة رنا جبران؟

استطعت بجدارة أن تخطفي الأضواء من أبطال العمل.. ما شعورك بهذا النجاح؟

ترف العبيدي-الصورة من المصدر

رسالة ترف العبيدي لـ جمهورها

ترف، استطعت أن تنقلي معاناة "بسمة" بكل صدق واحترافية، بعد عرض عدد من الحلقات للعمل ماذا تقولين لجمهورك؟

اجتمع النقاد والفنانون على أن تجسيدك لدور "بسمة" في مسلسل" أمي" يشهد ولادة نجمة قادمة، ما رأيك بما يقال؟

كيف استطعت أن تجمعي بين الدراسة وبين تصوير العمل؟

ما أصعب مشهد لك بالعمل؟

هل دورك بمسلسل "أمي" حملك مسؤولية لقبول أعمالك القادمة؟

من هي الفنانة التي تتمنين أن تصبحي مثلها بالمستقبل؟

من الفنانة والفنان اللذان تتمنين أن تتعاملي معهما بالمستقبل؟

ترف العبيدي- الصورة من المصدر

بعيداً عن الفن

ترف العبيدي بأي صف دراسي أنت الآن؟ وكم هو عمرك؟

ما هي هواياتك المفضلة؟

ما هي الألوان التي تفضليها؟

ماذا تتمنين أن تدرسي وتتخصصي عندما تكبرين؟

من شجعك للدخول لعالم الفن؟

ما هي لعبتك المفضلة؟

ما هي الأماكن التي تفضلين الذهاب إليها؟

من مواليد أي شهر أنت؟

من هو مطربك المفضل؟

ما هي مشاريعك القادمة؟

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ترف العبيدي- الصورة من المصدر

أقول لها شكراً لجمال روحك وطيب تعاملك.أقول لها: من أعماق القلب، شكراً لأنك رمز للذوق والأخلاق.سعيدة بهذه التجربة وفخورة جداً بهذا النجاح.أقول لهم أحبكم كثيراً وشكراً لكم وجداً سعيدة بتفاعلكم وردود أفعالكم للعمل وإيمانكم بموهبتي وأدائي وتشجيعي بعد هذا العمل، وهو أول بطولة لي لمسلسل ذي حلقات طويلة.سعيدة بما قرأته وشاهدته ولكن أترك الإجابة للجمهور فهو الحكم بهذه الأمور.الحمد لله استطعت الموازنة بين المدرسة والتصوير، والحمدلله حصلت على المركز الأول بالمدرسة وتفوقت.كان أصعبها توديع ماما "مريم".نعم لأني أرى الأعمال الأخرى ستكون أكثر سهولة من مسلسل أمي كذلك سأختار ما يضيف إلى مسيرتي القادمة بإذن الله.لا يوجد فنانة محددة فكل ممثلة لها صفات تعجبني عن الأخرى ولا أستطيع أن أحدد.أتمنى أن يجمعني عمل مع الأستاذ ناصر القصبي أو عبدالله السدحان.أنا بالصف الرابع الابتدائي، وعمري هو 9 سنوات.أحب كثيراً التمثيل وأيضاً السباحة.اللون الأزرق الفاتح أحبه كثيراً.بإذن الله أحب أن أكون دكتورة.والدي ووالدتي حفظهما الله.أحب كثيراً الألعاب الحركية.مدينة الألعابأنا من مواليد 18 أغسطس.أحب أغاني الفنان عايضبإذن الله لدي عمل جميل قادم أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور ويراني فيه ويحبه، كما أحب تجسيدي لشخصية "بسمة"

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