خاص لـ الخليج 365.. بطلة مسلسل أمي الطفلة ترف العبيدي سعيدة بهذه التجربة وفخورة جداً بهذا النجاح

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 02:51 مساءً - الطفلة وبطلة مسلسل "أمي" الفنانة الصغيرة ترف العبيدي أو "بسمة" كما أحبها الجمهور وتفاعل معها، استطاعت أن تخطف الأنظار بأدائها العفوي والمميز لدورها بالمسلسل، ويُعد هذا العمل هو النسخة السعودية المقتبسة عن أحداث مسلسل تركي حمل عنوان "Anne"، وأيضاً النسخة التركية مقتبسة من الدراما اليابانية "الأم".
ترف تبلغ من العمر 9 سنوات محبة للتمثيل والإلقاء، التقت بها "الخليج 365" عبر هذا الحوار الذي تحدثت به عن مشاركتها بمسلسل "أمي"، وماذا توقعت للعمل، وكذلك عن بعض الأمور الأخرى ومشاركاتها بها وعن هواياتها من خلال هذا الحوار.
ترف ومسلسل "أمي"
ترف العبيدي جسدت ببراعة دور "بسمة" في مسلسل " أمي" الذي أبهرتِ بأدائك الذي فاق عمرك الجمهور وكذلك النقاد حدثينا عن العمل، وكيف تم اختيارك؟ ومن رشحك للدور؟بدايةً سعيدة جداً بهذه التجربة من خلال مسلسل "أمي"، وتم ترشيحي من قِبَل إدارة Mbc وتم اختياري أيضاً من المخرج التركي جودت مرجان.
ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء العمل؟كانت تجربة جميلة، ولم أجد أي صعوبة فأنا أحب التمثيل كثيراً، وأحب الوقوف أمام الكاميرا، ولم تواجهني صعوبات خلال عملي بـ"أمي".
مشاهد العمل كانت حزينة هل أثرت على نفسيتك؟صحيح أن قصة العمل مؤثرة، ولكن لم تؤثر على نفسيتي، فقد كان هناك استشاريون نفسيون ومدربون ممثلون يتم الجلوس معهم قبل كل مشهد لتهيئتي نفسياً ومساعدتنا أن لا نتأثر نفسياً لمشاهد العمل.
هل توقعتِ كل هذا التعاطف وردة فعل الجمهور بعد عرض العمل؟توقعت نجاح العمل، ولكن لم أتوقع من أول الحلقات ردة فعل الجمهور وتفاعلهم الجميل وتعاطفهه معي إلى هذه الدرجة.
وهل كنت تتوقعين النجاح للمسلسل؟نعم، بعد تصوير العمل توقعت أن يكون متابعاً وناجحاً.
هل هذا أول عمل درامي لك؟لا، يُعد مسلسل "أمي" أول عمل درامي أقوم فيه بدور بطولة.
ماهي الأعمال التي سبقت لك قبل مسلسل "أمي"؟صورت الكثير من الأعمال لجهات حكومية، وكذلك جهات خاصة، أيضاً سعيدة بالمشاركة بالفيلم السينمائي "هوبال" للمخرج السعودي عبدالعزيز الشلاحي وبطولة نخبة من النجوم.
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عملتِ مع نجوم من الوسط الفني في مسلسل "أمي" من أكثر فنان أو فنانة ساعدك أثناء العمل؟حقيقة كان الجميع معي متعاونين، وأخص بالذكر الفنان والأستاذ تركي اليوسف، الممثلة زهرة عرفات، والممثلة سناء بكر يونس.
ما هي الرسالة التي توجهينها إلى كل من:
الفنان تركي اليوسف؟أقول له شكراً للطفك وذوقك يترك بصمة رائعة لا تُنسى.
الفنانة العنود سعود؟أقول لها شكراً لجمال روحك وطيب تعاملك.
الفنانة رنا جبران؟أقول لها: من أعماق القلب، شكراً لأنك رمز للذوق والأخلاق.
استطعت بجدارة أن تخطفي الأضواء من أبطال العمل.. ما شعورك بهذا النجاح؟سعيدة بهذه التجربة وفخورة جداً بهذا النجاح.
رسالة ترف العبيدي لـ جمهورها
ترف، استطعت أن تنقلي معاناة "بسمة" بكل صدق واحترافية، بعد عرض عدد من الحلقات للعمل ماذا تقولين لجمهورك؟أقول لهم أحبكم كثيراً وشكراً لكم وجداً سعيدة بتفاعلكم وردود أفعالكم للعمل وإيمانكم بموهبتي وأدائي وتشجيعي بعد هذا العمل، وهو أول بطولة لي لمسلسل ذي حلقات طويلة.
اجتمع النقاد والفنانون على أن تجسيدك لدور "بسمة" في مسلسل" أمي" يشهد ولادة نجمة قادمة، ما رأيك بما يقال؟سعيدة بما قرأته وشاهدته ولكن أترك الإجابة للجمهور فهو الحكم بهذه الأمور.
كيف استطعت أن تجمعي بين الدراسة وبين تصوير العمل؟الحمد لله استطعت الموازنة بين المدرسة والتصوير، والحمدلله حصلت على المركز الأول بالمدرسة وتفوقت.
ما أصعب مشهد لك بالعمل؟كان أصعبها توديع ماما "مريم".
هل دورك بمسلسل "أمي" حملك مسؤولية لقبول أعمالك القادمة؟نعم لأني أرى الأعمال الأخرى ستكون أكثر سهولة من مسلسل أمي كذلك سأختار ما يضيف إلى مسيرتي القادمة بإذن الله.
من هي الفنانة التي تتمنين أن تصبحي مثلها بالمستقبل؟لا يوجد فنانة محددة فكل ممثلة لها صفات تعجبني عن الأخرى ولا أستطيع أن أحدد.
من الفنانة والفنان اللذان تتمنين أن تتعاملي معهما بالمستقبل؟أتمنى أن يجمعني عمل مع الأستاذ ناصر القصبي أو عبدالله السدحان.
بعيداً عن الفن
ترف العبيدي بأي صف دراسي أنت الآن؟ وكم هو عمرك؟أنا بالصف الرابع الابتدائي، وعمري هو 9 سنوات.
ما هي هواياتك المفضلة؟أحب كثيراً التمثيل وأيضاً السباحة.
ما هي الألوان التي تفضليها؟اللون الأزرق الفاتح أحبه كثيراً.
ماذا تتمنين أن تدرسي وتتخصصي عندما تكبرين؟بإذن الله أحب أن أكون دكتورة.
من شجعك للدخول لعالم الفن؟والدي ووالدتي حفظهما الله.
ما هي لعبتك المفضلة؟أحب كثيراً الألعاب الحركية.
ما هي الأماكن التي تفضلين الذهاب إليها؟مدينة الألعاب
من مواليد أي شهر أنت؟أنا من مواليد 18 أغسطس.
من هو مطربك المفضل؟أحب أغاني الفنان عايض
ما هي مشاريعك القادمة؟بإذن الله لدي عمل جميل قادم أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور ويراني فيه ويحبه، كما أحب تجسيدي لشخصية "بسمة".
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