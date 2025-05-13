قبل عرضه.. صلاح عبد الله يروج لـ حرب الجبالي ويعلق على هبة مجدي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 02:51 مساءً - روج الفنان صلاح عبد الله لمسلسله "حرب الجبالي" المقرر عرضه قريبًا على شاشة " MBC مصر"؛ وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، حيث نشر النجم صلاح عبد الله صورة جمعته بالأبطال من كواليس العمل، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.

هكذا روج صلاح عبد الله لمسلسل حرب الجبالي!

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نشر الفنان صلاح عبد الله من خلال حسابه على "إنستغرام"، صورة من كواليس مسلسله "" المقرر عرضه قريبًا، وعلق عليها قائلًا: "صورة بحبها تجمع جزء من ممثلياللي هيتذاع قريبا على mbc ". كما علق على الفنانة هبة مجدي في الصورة قائلًا: "وكلنا كنا بنضحك إلا بنتي وحبيبتي هبة مجدي، اللي إفتكرت إنها صورة دعاية للعمل صورناه كله في لبنان"، وأكمل: "أتمنى يكون بقدر ما كانت حلاوة كواليسه الرائعة اللي مش ممكن أنساها أبدًا".

وقد ظهر في الصورة بالإضافة إلى النجم صلاح عبد الله عدد من أبطال العمل وهم الفنانة سوسن بدر، النجمة فردوس عبد الحميد، النجم رياض الخولي، انتصار، أحمد رزق، هبة مجدي، نسرين أمين، وأحمد خالد صالح.

أطلعوا على صلاح عبد الله يتمنى أن يشبه هذا الفنان

"حرب الجبالي".. آخر مُشاركة للفنان الراحل أشرف عبد الغفور

يُعدهو آخر الأعمال الفنية التي سيتم عرضها للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، ويُشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، أحمد عزمي، نسرين أمين، هبة مجدي.

ويأتي المسلسل من قصة وسيناريو وحوار سماح الحريري ومن إخراج محمد أسامة وإنتاج صادق الصباح، ويعد مسلسل "حرب الجبالي" هو التعاون الثاني بينهما بعد تقديمها جزئين من مسلسل "أيام" والذي تم عرضه في عام 2021 – 2022.

أحداث وقصة مسلسل "حرب الجبالي"

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تدور أحداثالذي من المُنتظر أن يتم عرض أولى حلقاته يوم 18 مايو الجاري في إطار من الدراما الإجتماعية الشعبية حول الحياة اليومية وصراعات القاطنين فى إحدى المناطق الشعبية بتفاصيلها والصراع الأزلي القائم بين الخير والشر، وذلك من خلال عرض عدد من القصص الإنسانية المُتشابكة لأبطال المسلسل والتي تسعى جاهدة لفرض وجهة نظرها وقيمها فى مجتمع يُعانى من وطأة الطمع والجشع والرغبة المُتزايدة فى السيطرة على الثروة والنفوذ لكل من شخصيات المسلسل.

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