محمود سعد يكشف تفاصيل حديثه مع محمد محمود عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 02:51 مساءً - علق الإعلامي محمود سعد على أزمة أبناء الفنان محمود عبد العزيز والمذيعة بوسي شلبي، من خلال مقطع مصور عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وكشف عن السر وراء توجيه رسالة لهم على السوشيال ميديا بدلاً من التواصل معهم تليفونياً.

محمود سعد: محبش أبقى وصي على حد

وقد ظهر محمود سعد في مقطع مصور عبر حسابه الرسمي على إنستغرام قال فيه: "أنا معنديش تليفون لا محمد ولا كريم، ولما بتابع قصة بتابعها زي الجمهور أنا معنديش معلومات خالص اللي عندي قالوه ناس كتير بوسي مع محمود، لما حصلت الحكاية الكلام مش لطيف والتفاصيل دمها تقيل".

وكشف عن السبب وراء عدم بحثه للحصول على أرقام هواتفهما قائلاً: "كان ممكن أجيب تليفوناتهم بس الحقيقة قلت مش عايز أبقى بضغط عليهم أنا بحبهم من وهما صغيرين وهما دلوقتي كبروا وبقوا نجوم وشخصيات كبيرة ويقدروا ياخدوا قراراتهم، أنا محبش أبقى وصي على حد لمجرد إني كنت صاحب أبوهم".

اتصال نجل محمود عبد العزيز لمحمود سعد

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تفاصيل الأزمة

كشفأنه في اليوم التالى فوجىء باتصال من محمد محمود عبد العزيز الذي اهتم بالتواصل معه وتوضيح بعض الأمور، وأكد أنه لن يتدخل في الأمر لأنه ليس طرفاً فيه وأنهى حديثه قائلاً: "أنا اللي أقدر أقوله لموا الموضوع أو حاولوا تتصافوا مع بعض أو روحوا المحكمة من غير ما تقعدوا تكتبوا في السوشيال ميديا، حتى محمد قالي أنا معملتش حاجة خالص غير لما طلع الكلام من الجهة التانية رحت مطلع البيان أنا وكريم ومتكلمتش خالص".يُشار إلى أننجل الفنان الراحل تحدث عن هذه الأزمة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، وأكد أن بوسي شلبي خسرت كل درجات التقاضي لإثبات رجعة والده، الفنان الراحل، في طلاقها سنة 1998، وتحدث عن بداية الأزمة قائلاً: "بتاريخ سبتمبر سنة 2023 قامت بوسي شلبي برفع قضية رجعة لإثبات إنه حصل رجوع في الطلاق، وخسرت كل درجات التقاضي وكل المستندات التي قدمتها إنه حصل رجعة بعد الطلاق سنة 1998"، وتابع قائلاً: "إحنا ماكناش هنفتح هذا الملف لولا إنها رفعت قضية وطلعت بيان عن، ومكنتش أتمنى أبداً اسميتم ذكره بهذه الطريقة، لكن هي دخلت بالقانون وخسرت كل درجات التقاضي".

نفى محمد محمود عبدالعزيز ما تردد حول أن هذا الخلاف بسبب ميراث قطعة أرض وقال: "مفيش أرض ولا أي حاجة، وكل شيء الفنان محمود عبدالعزيز كان يوزعه بالعدل على أقاربه، واسم بوسي شلبي غير موجود في إعلام الوراثة".

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