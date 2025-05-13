ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية رنا رئيس، مقطع فيديو مؤثر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، جمعها بوالدها الراحل.

وظهرت رنا في مقطع الفيديو وهي تحتضن والدها الراحل، بالاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وترتدي فستان زفافها، وقد صنع هذا الفيديو أحد متابعيها إلا أنها أعادت نشرها عبر صفحتها الخاصة.

وأرفق الشاب الفيديو بتعليق كتب فيه : "لقد بكيت كثيرًا أثناء صنع هذا الفيديو، وفكرت قبل نشره.. أنا آسف إذا كنت قد جعلتك تبكي أو تشعر بأي شيء لم ترغبي في الشعور به، أريد فقط أن أخبرك أنه يحبك وفخور جدًا بك.. لنجاحك في عملك أو في حياتك".

كانت هذه تفاصيل خبر بفيديو مؤثر.. رنا رئيس تحتضن والدها الراحل في زفافها بفضل الذكاء الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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