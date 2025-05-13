تفاصيل إطلالة الأميرة رجوة في حفل زفاف الأميرة عائشة.. تصميم الفستان وسعره

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ميرنا وليد - بيروت - حضرت الأمير رجوة الحسين حفل زفاف الأميرة عائشة بنت فيصل بن الحسين، التي عُقد قرانها على السيد كريم المفتي، بحضور عدد من أفراد العائلة الهاشمية، في حفل عائلي ملكي سادت فيه أجواء الفرح.
وقد تألقت الأميرة رجوة كعادتها بإطلالة بالغة الأناقة تليق بالأميرات والعائلة المالكة، معتمدة اللون البني الفاتح.
وقد إرتدت رجوة فستاناً طويلاً وواسعاً، بقبة عالية، وأكمام طويلة وواسعة، أبرز جمال جسمها.
الفستان من تصميم دار الأزياء الصربي ROKSANDA، من قماش الحرير، ويصل سعره بحسب موقع البيع إلى الـ2700 دولار أميركي.
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