معلومات عن الأميرة عائشة بنت فيصل.. عروس عام 2025

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت العائلة الملكية الأردنية، بزفاف الأميرة الأردنية عائشة بنت فيصل بن الحسين، التي عُقد قرانها على السيد كريم المفتي، في حفل عائلي ملكي سادت فيه أجواء الفرح بحضور عدد من أفراد العائلة الهاشمية.



فمن هي الأميرة عائشة بنت فيصل؟

ولدت في الـ 27 من شهر آذار عام 1997، إبنة الأمير فيصل بن الحسين من زوجته الأميرة عالية الطباع، وإبنة شقيق الملك عبد الله الثاني.

لها أشقاء أكبر منها هم الأميرة آية، الأمير عمر والأميرة سارة.

درست في جامعة "وستمنستر" وحصلت على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تخصص علم الجريمة ودرجة الماجستير في القانون باختصاصات الدين والقانون والمجتمع من ذات الجامعة.

تعمل الأميرة عائشة كمنسقة للبحوث والتعليم والتوعية في معهد "أجيال السلام"، كما تساهم في دعم التخطيط وإعداد الدورات التدريبية وورش العمل والحفاظ على الشراكة مع المؤسسات والمراكز والمنظمات الأكاديمية والبحثية.