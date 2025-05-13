فارس الأسمر ينفصل عن خطيبته

ميرنا وليد - بيروت - انفصل أمير المقالب فارس الأسمر عن خطيبته الشابة جويس أبو غانم بعد أشهر قليلة على عرض الزواج الذي حدث خلال عشاء في أحد المطاعم.



فارس الأسمر إسم له وزنه على الساحة في عالم الكاميرا الخفية، يتمتع بخفة ظل واحتراف وأحبه الجمهور كثيراً، وهو يمتلك نفس موهبة والده الشهير في عالم المقالب كميل أسمر الذي نقل له خبرته الطويلة.

فارس الأسمر كان قد حل ضيفاً مؤخراً على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر، في برنامجها الاسبوعي "ما بدا هلقد".

تحدث فارس عن العديد من المواضيع بينها عن ضحاياه في المقالب التي يحضرها، واشار الى أسباب رفض البعض عرض المقالب الخاصة بهم، ولفت فارس الى انه يستمتع حين يرى شخصاً غاضباً، وكشف كيف كاد يصاب بطلق ناري خلال تصوير أحد المقالب، وأيضاً تحدث عن غيرها من المواضيع الشيقة.