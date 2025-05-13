كريم عبد العزيز يعود إلى المسرح في جدة بمسرحية "الباشا" بعد نجاحها في الرياض

ميرنا وليد - بيروت - يطل الممثل المصري كريم عبد العزيز مجددًا على خشبة المسرح من خلال عرض مسرحيته "الباشا" ضمن فعاليات موسم جدة، وذلك في الفترة الممتدة من 21 إلى 24 أيار 2025، على مسرح العربي في "سيتي ووك".



تدور المسرحية في قالب كوميدي اجتماعي، حول "أبو المعاطي الباشا" الذي يقطن مع أسرته في غرفة بسيطة فوق سطح أحد المباني، قبل أن تتبدل أحوالهم فجأة بعد انتقالهم إلى فيلا فاخرة تملكها سيدة الأعمال الثرية "ليلى الصياد"، لتبدأ مغامرة مليئة بالمفارقات الساخرة، يشارك في البطولة إلى جانب كريم عبد العزيز، كل من هنا الزاهد، ويزو، حاتم صلاح، وجان رامز. العمل من تأليف علاء حسن ومحمد صلاح خطاب، إخراج رامي إمام .

يُشار إلى أن "الباشا" حققت نجاحًا ملحوظًا خلال عرضها الأول في موسم الرياض أواخر 2024، ما دفع لتكرار التجربة أمام جمهور جدة.