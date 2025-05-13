راغب علامة يرد على ضجة “المعجبات”: المحبة مش هستيريا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّ النجم اللبناني راغب علامة على الجدل الذي أُثير مؤخراً حول تفاعله مع معجباته، لا سيما بعد انتشار قصة سيدة أردنية قيل إنها تطلّقت بسبب احتضانها له خلال حفل فني، وهو ما تم تداوله بكثافة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح راغب أن وصف تفاعل المعجبين معه بـ”الهستيريا” مبالغ فيه، قائلاً: “دي مبالغة في الكلمة، اللي بيحصل محبة، والمحبة مش هستيريا. بس الناس بتحب تكتب عناوين عريضة. ومؤخراً أنا بتعرض لأشياء كتير من هالنوع”.

أما بخصوص الادعاءات التي تحدثت عن تسببه في طلاق سيدة أردنية، علّق راغب قائلاً: “الناس تقول اللي بدها إياه، وأنا دائماً اتكالي على المحبين والجمهور وعملي ونجاحي. الأشياء النشاز ما بشوفها، وأنا ببادل جمهوري نفس المحبة وأكتر”.

يُذكر أن راغب علامة كثيراً ما يواجه مواقف عفوية مع معجباته خلال حفلاته، وغالباً ما يتعامل معها برقي وهدوء، الأمر الذي يحظى بإعجاب جمهوره، إلا أن بعض تلك اللحظات تتحوّل إلى جدل واسع على المنصات الإلكترونية. ورغم ذلك، يُعرف عن راغب دفاعه الدائم عن نفسه وتفنيده لما يُشاع عنه، مؤكداً أن علاقته بالجمهور قائمة على الاحترام والمحبة المتبادلة.