طعن توري لينز داخل السجن.. “رئتاه انهارتا ويتنفس بصعوبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت تقارير صحفية أميركية بأن مغني الراب الكندي توري لينز تعرّض أمس الاثنين لاعتداء خطير داخل سجن “كاليفورنيا الإصلاحي” في مدينة تيهاتشابي، أسفر عن إصابته بـ14 طعنة في أنحاء متفرقة من جسده.

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الحادثة، مشيرةً إلى أنه تلقى 7 طعنات في ظهره، و4 في جذعه، و2 في مؤخرة رأسه، بالإضافة إلى طعنة في الجانب الأيسر من وجهه. ووفق البيان، فقد انهارت رئتاه نتيجة الهجوم، وتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، قبل أن يعود للتنفس بشكل طبيعي لاحقًا.

وأضاف المنشور: “رغم معاناته، يتحدث توري لينز بشكل طبيعي، ومعنوياته مرتفعة، ويشكر الله على تعافيه، كما يتقدّم بالشكر من الجميع على دعائهم ودعمهم المستمر”.

من جانبه، كشف موقع TMZ أن الهجوم وقع في ساحة السجن، حيث أقدم أحد النزلاء على طعن لينز بشكل مفاجئ، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية العاجلة. ورغم خطورة الإصابات، أكدت المصادر أن حالته الآن مستقرة، وأن حياته ليست في خطر. فيما لم تُكشف بعد دوافع الاعتداء أو خلفياته.

بدوره، أكد موقع Page Six أن توري لينز تعرّض أيضاً لطعنات مباشرة في الوجه، في تأكيد إضافي على عنف الهجوم الذي تعرّض له.

يُذكر أن توري لينز، البالغ من العمر 32 عامًا، يقضي حاليًا حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات صدر بحقه في آب/أغسطس 2023، بعد إدانته في ثلاث تُهم جنائية تتعلق بحادثة إطلاق نار وقعت في تموز/يوليو 2020، أطلق خلالها النار على قدمي المغنية الأميركية ميغان ذا ستاليون في منطقة هوليوود هيلز بلوس أنجلوس.

وكانت المحكمة العليا في لوس أنجلوس قد أدانته بتهم تشمل: الاعتداء بسلاح ناري شبه أوتوماتيكي، حيازة سلاح ناري غير مسجل داخل مركبة، وإطلاق النار بإهمال شديد.