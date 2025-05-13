إطلاق عرض “ليلة الأبطال” بالرّياض في الثّامن والعشرين من يونيو من تنظيم “موسم الرّياض” وWWE

أعلن موسم الرياض، بالتعاون مع WWE التابعة لمجموعة TKO القابضة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TKO)، عن استضافة عرض “ليلة الأبطال” (Night of Champions) في المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، يوم السبت ٢٨ يونيو ٢٠٢٥، ضمن سلسلة الفعاليات العالمية التي تشهدها المملكة.

وقبلها بيوم واحد، وتحديدًا مساء الجمعة ٢٧ يونيو، تحتضن المملكة أرينا أيضًا عرض “سماك داون” الشهير، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العاصمة الرياض، في خطوة تؤكد على المكانة المتنامية للمملكة على خارطة الترفيه العالمي.

وسيُعرض “سماك داون” عبر قناة USA Network، فيما يُبث “ليلة الأبطال” حصريًا على منصة Peacock داخل الولايات المتحدة. كما سيتم بث العرضين مباشرة عبر منصة نتفليكس في السعودية وأغلب الأسواق العالمية، في إطار الشراكة الجديدة بين WWE والمنصة العالمية.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

ومن المنتظر أن تُعلَن تفاصيل طرح التذاكر والتحديثات الخاصة بالحدث خلال الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير من عشاق المصارعة حول العالم.

حول موسم الرياض

تحتضن العاصمة السعودية أحد أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم كل عام خلال فصل الشتاء. ومنذ انطلاق موسم الرياض في عام ٢٠١٩، استقبل المهرجان زوّاراً من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بآلاف الحفلات الموسيقية والأنشطة الرياضية والفعاليات الثقافية المميزة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://riyadhseason.com/en-US.

حول WWE

تُعد WWE® الشركة الرائدة عالميًا في مجال الترفيه الرياضي. وتقدم الشركة محتوىً أصليًا على مدار ٥٢ أسبوعًا في السنة لجمهور عالمي. تلتزم WWE بتقديم ترفيه مناسب للعائلة عبر برامجها التلفزيونية، وفعالياتها المباشرة المميزة، ومنصاتها الرقمية والنشر. وتُعرض برامج WWE ذات التصنيف TV-PG في أكثر من مليار منزل حول العالم، وبأكثر من ٢٠ لغة، من خلال شركاء توزيع عالميين مثل NBCUniversal، The CW، وNetflix. وفي الولايات المتحدة، تُعد منصة Peacock التابعة لـNBCUniversal المقر الحصري لجميع الفعاليات المباشرة المميزة، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الأصلية ومكتبة ضخمة للفيديوهات عند الطلب. وتُعد نتفليكس المنصة الحصرية لعرض محتوى WWE حول العالم، باستثناء بعض الأسواق الدولية المختارة.