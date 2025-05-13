هل وافقت حفصة نور بطلة “قلب أسود” على عرض زواج كوبيلاي أكا؟

عرض الممثّل كوبيلاي أكا الزّواج على حبيبته الممثّلة التّركيّة، حفصة نور، بعد قصّة حبّ تخلّلها بعض التّوتّرات خاصّة نهاية عام ٢٠٢٤ بعدما قاما بإلغاء متابعة أحدهما الآخر على إنستغرام عقب خلاف دام ثلاثة أيّام بينهما ليعودا لاحقًا إلى المتابعة وحلّ خلافهما.

وأشارت المعلومات إلى أنّ حفصة نور، بطلة مسلسل “قلب أسود” الّذي يعرض حاليًّا على الشّاشات، قد قبلت عرض الزّواج الّذي تقدّم به كوبيلاي.

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لا بدّ من الإشارة إلى أنّ حفصة نور كانت على علاقة حبّ بدينيز جان أكتاش لكنّهما انفصلا نهاية عام ٢٠٢٢ بعد علاقة حبّ استمرّت نحو أربع سنوات وأنّ سبب الانفصال هو المشهد الجريء الّذي صوّرته حفصة نور في مسلسل “بيني وبين الدّنيا”.