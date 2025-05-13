شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى خليل يروى أصعب لحظات حياته بعد إصابة ابنته بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان صبحى خليل إنه لديه ثلاثة أبناء داليا وجيهان وعبد الرحمن، يعملون جميعاً فى مجال الفن ولكن بعيدا عن التمثيل، مضيفاَ أن عبد الرحمن يعمل مدير تصوير، وجيهان خريجة سينما قسم مونتاج ودراستها كانت فى أمريكا.

وأشار صبحى خليل خلال حلوله ضيفًا على الإعلامى د.عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إنه رفض أن يلتحق ابنه عبد الرحمن بقسم التمثيل، لأن التمثيل فى هذا العصر يواجه صعوبات وتحديات شديدة، كما تحدث عن المحنة الصعبة فى حياته وهى مرض ابنته داليا ومعاناتها مع السرطان فى المرحلة الرابعة، واسترجع فترة المرض.



صبحى خليل مع ابنته داليا وزوجها احمد عبد الوهاب

وقال صبحى خليل: "أنا بيبقى عندى بس مشكله إنى أسترجع اللحظة ديه ووقتها، هى طبعاً كانت بدايتها صعبة وصعبة أووى عليا، الناس لما بتسمع إن فى حد عنده كده كان بيحصل خضة فظيعة، ما بالك إنت بقى تعيش الحكايه ديه وإنت أب وديه بنتى الكبيرة اللى شافت معايا كل حاجة، فاللحظة اللى اكتشفنا فيها الموضوع ده مش هقدر أوصفلك أنا شكلى وحالتى كانت عاملة إزاى.

وتابع صبحى خليل: "لولا تمسك الواحد بربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يستقبل الموضوع بشكل صعب، لكن الحمد لله الواحد كان راضي عشان كده ربنا يسر لها حاجات كتير جداً فحياتها، ورغم إن هذا المرض بيبقي اسمه موت وخراب ديار لأنه بيحتاج فلوس كتير جداً للعلاج وأنا قدرتي المادية مكنتش تسمح بكده تماماً، لأن داليا عملت 74 جلسة علاج كيماوي وعملت عملية زرع نخاع فى فرنسا.



داليا ابنة صبحى خليل وزوجها الفنان احمد عبد الوهاب

واستكمل صبحى خليل: "طبعاً عشان أقدر أعمل كده لجأت لأصدقاء كتير وبعت شقه كانت عندي في إسكندرية عشان أقدر أوفي حق الـ 12 جلسة الأولى لأنهم كانوا متحددين وقتهم وكانوا أسعارهم غالية جداً، والحمد لله تم الشفاء بنسبة تقريباً 90% 85% فالدكتور أوصي إن إحنا لو قدرنا نعملها عملية زرع نخاع هيبقي أفضل كتير، فحاولنا محاولات كتير جداً جداً عشان نقدر نسافر فرنسا وديه عايزه مصاريف أكتر لوحدها وحوار تاني طبعاً".

وأردف صبحي خليل: "توفقنا الحمد لله وسافرنا وعملت عملية زرع النخاع، وهذه العمل المناعه فيها بتوصل لـ صفر فلازم ميكونش حد جنبها خالص عشان لو حد عطس قريب منها ممكن تحصل مشكلة كبيرة جدا وتتعبها أكثر، فكانت قاعدة في أوضة زجاجية كده لوحدها وأختها بس چيهان اللي كانت معاها وكانت بتراعيها من بعيد ومصوراها فاللحظات ديه ، وأنا وأمها مقدرناش نسافر وكنا موجودين هنا وكانت لحظات قاسية جداً.

وأكد صبحي خليل أن المحنة مرت على خير وهي حالياً في أفضل صحة وعافية وقال: "سيت إن ربنا بيكافئها هي بالصبر بتاعها لأنها صبرت وتعبت جامد جدا، وكافئها كمان إنه إدالها شخص زي أحمد عبد الوهاب ده شخص جميل وبيحبها جداً وشبهنا وزينا.