شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة جيرار ديبارديو بالاعتداء الجنسى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُدين الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو بالاعتداء الجنسي، وتُعدّ هذه القضية من أبرز قضايا حركة #MeToo وأكثرها تداولاً في فرنسا، حيث أدانت محكمة في باريس ديبارديو بالاعتداء الجنسي على امرأتين في موقع تصوير فيلم عام 2021.

أنكر ديبارديو مراراً جميع الادعاءات الموجهة إليه خلال المحاكمة، لكن القاضي تييري دونارد لم يقتنع بديبارديو وفريقه القانوني.

وطلب المدعي العام من المحكمة الحكم على ديبارديو، البالغ من العمر 76 عاماً، بالسجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف يورو.

وخلصت المحكمة إلى أن إحدى الضحيتين، وهي مصممة ديكور تُدعى أميلي، قدمت أدلة متسقة، بينما تغيرت روايات الممثل مراراً، كما أُدين بالاعتداء على مساعدة مخرج تُدعى سارة.

كان ديبارديو يعمل على موقع تصوير فيلم في جزر الأزور، لذا لم يحضر المحكمة لسماع الحكم.

وفي ختام المحاكمة في باريس أواخر مارس الماضى، قال المدعي العام لوران جى: "من الممكن تمامًا أن تكون ممثلًا بارعًا وأبًا عظيمًا، ومع ذلك ترتكب جريمة، لستم هنا لإصدار أحكام على السينما الفرنسية، أنتم هنا لمحاكمة جيرار ديبارديو، تمامًا كما تفعلون مع أي مواطن آخر".