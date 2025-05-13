شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البيجرمى: من فرحتى ما كنتش مصدق إن أغنية "نويت" دخلت الترند العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الملحن والموزع الموسيقى حسام البيجرمى أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نويت"، من ألحانه وكلمات الشاعر محمد الشناوى، وتوزيع كريم أسامة، فيما تولى ماهر صلاح هندسة الصوت.

وحققت الأغنية ردود فعل إيجابية بعد طرحها على المنصات الرقمية ويوتيوب، حيث قاربت من 400 ألف مشاهدة، كما تصدرت الترند على موقع إنستجرام، واحتلت المركز العاشر عالميًا.

وعبر البيجرمي عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلًا: "من فرحتي لم أصدق النجاح حين أخبرني مهندس الصوت ماهر صلاح أن الأغنية في المركز العاشر عالميًا على إنستجرام، ظننت أنه يمازحني، لكنني تأكدت بنفسي. الحمد لله، وسأعمل على تقديم المزيد من الأغاني بنفس اللون قريبًا".

يُذكر أن حسام البيجرمي من أبرز الملحنين والموزعين في الوطن العربي، حيث تعاون مع كبار النجوم مثل فنان العرب محمد عبده، وتامر حسني، وسامو زين، وحمادة هلال، وأميمة أبو طالب، وغيرهم.



حسام البيجرمى ومحمد عبده

يذكر أيضا أن الموزع والملحن الموسيقى حسام البيجرمى حل ضيفا على برنامج "نص تون" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الصحفى عادل عبد الله.

وفى لقائه قال البيجرمى إنه مر فى مشواره الفنى بمحطات مهمة جعلت منه موزعا وملحنا شارك فى صناعة البهجة بتعاونه مع العديد من نجوم الطرب فى الوطن العربى، وذكر أن أهم محطاته التى شهدت ميلاده فى عالم الموسيقى كانت أغنية "حضن الغريب" لتامر حسنى، ثم تلاها العديد من الأغانى التى وزعها لتامر منها نور عينى وكل مرة وأحلى حاجة فيكى وغيرها.

ثم انتقل إلى محطة أخرى فى حياته وهى التعاون مع المطرب صابر الرباعى، والذى أكد أنه فخور بهذا التعاون الذى أضاف إليه الكثير.كما ذكر محطة أخرى كانت تعتبر من المحطات الفارقة في مشواره هي تعاونه مع الملحن سهم الذى أشار إلى أنه تعلم منه الكثير في المزيكا.

واختتم حديثه عن أهم محطات حياته وهى التعاون مع المطرب الكبير عبد المجيد عبد الله التى دائما يعتبرها وساما على صدره، كما تعاون البيجرمى مع حمادة هلال وسامو زين وغيرهما من المطربين.