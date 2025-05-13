شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم: لقب "كروان" غالٍ لأنه من الموسيقار أمير عبد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الفنانة ريهام عبد الحكيم عن سعادتها الكبيرة بلقب "كروان" الذى أطلقه عليها الموسيقار الكبير أمير عبد المجيد، مؤكدة أن القيمة الحقيقية لهذا اللقب تكمن فى الشخص الذى منحه لها، وهو الموسيقار العبقرى أمير عبد المجيد.

وقدمت المطربة المصرية شكرها العميق للموسيقار الكبير قائلة: "أشكره من كل قلبي، وأتمنى له دوام النجاح والتألق، وأرجو أن أكون بالفعل جديرة بهذا اللقب".

وفي ختام حديثها، عبّرت ريهام عبد الحكيم عن تقديرها الكبير له، قائلة: في رأيي المتواضع، الأستاذ أمير عبد المجيد هو من أهم الموسيقيين وعازفي العود والموزعين والملحنين الذين مروا في تاريخ الموسيقى المصرية.

جدير بالذكر أن المطربة ريهام عبد الحكيم تستعد لإحياء حفل غنائي بعنوان "كوكب الشرق"، وذلك في دار الأوبرا المصرية مساء الأربعاء المقبل، بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم.

ويُقام الحفل على المسرح الكبير في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، حيث تقدم ريهام باقة من أجمل أغنيات كوكب الشرق التي لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور العربي حتى اليوم.