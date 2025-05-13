4 ليالٍ غنائية في الكويت ضمن حفلات عيد الأضحى.. تعرفوا إلى فنانيها وموعدها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 01:20 مساءً - استعداداً لحفلات شهر يونيو 2025 وضمن حفلات عيد الأضحى المبارك في الأرينا كويت، أعلن حساب حفلات الكويت عن موعد إقامة 4 ليالٍ فنية منوعة يشارك فيها كل من الفنانة أصالة، الفنانة أنغام، الفنان تامر حسني، الفنان تامر عاشور، فرقة ميامي، والفنان مطرف المطرف.

ونشر حساب حفلات الكويت على الإنستغرام بوستراً أعلن فيه عن الليالي الأربع التي ستقام وكذلك موعد الحفل وكتب "حفلات شهر يونيو في الأرينا كويـت، ليلة أيقونة الشـرق أصالة 7-6-2025، مطرف المطرف و فرقة ميامي 8-6-2025، تامر حسني و تامر عاشور 13 -6-2025، ليلة صوت مصـر أنغام 20 -6-2025 ".

وكان قد نشر الموقع مؤخراً بوستراً منفرداً أيضاً للفنانة أصالة وكتب "جـاهـزيـن؟"، ضمن حفلات عيد الأضحى، نقدم لكم:ليلة أيقونة الشـرق أصالة في الأرينـا كويت 7 -6-2025 تُطرح التذاكر قريباً". والحفل من تنظيم إيفنتكوم وتحت إشراف روتانا.

كما نشر بوستراً منفرداً لفرقة ميامي والفنان مطرف المطرف وعلق وكتب:"جـاهـزيـن؟"، ضمن حفلات عيد الأضحى، نقدم لكم:الفنان: مطرف المطرف وفرقة ميامي: 8-6-2025 في الأرينا كويـت".

كما نشر بوستراً منفرداً أيضاً للفنانة أنغام وكتب: "صوت مصر أنغام في ليلة استثنائية في الأرينـا الكويت، 20-6-2025، أرينا الكويت".

نشاطات فنية للفنانين المشاركين

هذا وتستعد الفنانة أنغام لإقامة حفل في شهر مايو الحالي وتحديداً في 16 مايو 2025 على مسرح النافورة دار الأوبرا المصرية مع الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات.

الفنانة أصالة فقد أحيت حفلاً استثنائياً في 2 مايو في أوبرهاوزن بـ ألمانيا.

أما الفنان تامر عاشور فسيحيي حفلاً في 16 مايو على مسرح دبي أوبرا.

والفنان تامر حسني فيستعد لعرض فيلمه "ريستارت" مع الفنانة هنا الزاهد وباسم سمرة ومحمد ثروت و عصام السقا وميمي جمال بدور السينما.

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