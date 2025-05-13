هكذا احتفل وائل جسار بيوم ميلاد نجله: رسالة مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 01:20 مساءً - احتفل الفنان اللبناني وائل جسار بيوم ميلاد نجله بكلمات مليئة بالمشاعر، جاءت معبرة عن مدى حبه العميق وارتباطه القوي به.

وائل جسار لـ نجله: أنت الروح

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حفل غنائي مشترك على مسرح دبي أوبرا

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ونشرصورة تجمعه بنجله عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، أرفقها برسالة قال فيها: "حبيبي يا ابني، انت الروح اللي بتنفس منا، عقبال المية سنة وشوفك شب وافرح منك"، في تعبير صادق عن أمنيته بمستقبل مشرق لابنه وسعادته برؤيته يكبر أمام عينيه. وتفاعل عدد كبير من المتابعين ومحبي الفنان مع المنشور، مقدمين التهاني والتمنيات بيوم ميلاد سعيد لابنه، مشيدين بعفويةودفء مشاعره الأبوية.وكان النجمان وائل جسار وهاني شاكر أحيا حفلاً غنائياً مشتركاً على مسرح "دبي أوبرا" يوم 3 مايو الماضي، وشارك "" محبيه وجمهوره اللحظات السعيدة بالحفل، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إنستغرام " وهو يغني أغنية "نخبي ليه"، وظهر الجمهور مستمتعاً بها وشاركواالغناء.

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وائل جسار حاضر في مهرجان موازين

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في سياقٍ فني آخر، أعلن الحساب الرسمي لمهرجان موازين الدولي على "إنستغرام" عن مشاركة النجمفي دورة هذا العام، حيث يحيي حفلًا غنائياً في مدينة الرباط يوم الجمعة 20 يونيو المقبل 2025، وذلك على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس، وجاء في البيان المنشور على صفحة المهرجان كالتالي: "بصوته الدافئ وحضوره الآسر،يعود ليمنح جمهور الرباط ليلة من الطرب الراقي. الجمعة 20 يونيو 2025، خشبة المسرح الوطني محمد الخامس تحتضن لحظة فن خالص".

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