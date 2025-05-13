كريم محمود عبد العزيز يشعل حماس الجمهور لـ مملكة الحرير بإطلالة محارب غامض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 01:20 مساءً - بدأ الفنان كريم محمود عبد العزيز الترويج لمسلسله الجديد "مملكة الحرير" وذلك بالتزامن مع قرب عرضه، إذ شارك متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام" الملصق الدعائي الأول لمسلسله الجديد" الذي ظهر عليه منفرداً بإطلالة درامية لافتة، مرتديًا درعًا حربيًا، وتغطي إحدى عينيه ضمادة، ما يلمح إلى شخصية محاربة تخوض رحلة مليئة بالتشويق والغموض، معلقاً: "ممكلة الحرير قريباً".

تفاعل كبير ورسائل خاصة

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ولاقى الملصق تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، الذين أبدوا حماسهم لمعرفة تفاصيل العمل المنتظر، هذا إلى جانب رسائل التهنئة التي تلقاها من قِبَل مشاهير ونجوم الوسط الفني وفي مقدمتهم شقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز، الفنانة آية سماحة، الفنان نادر حمدي، وغيرهم.

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مسلسل " ممكلة الحرير"

تجربة درامية ناجحة في البيت بيتي 2

المسلسل يتميز بإنتاج ضخم، وتم تصوير مشاهده في ثلاث دول مختلفة، ويجمع بين عناصر الخيال والمغامرة، إلى جانب صراع على السلطة ضمن أحداث مشوقة، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم، أسماء أبواليزيد، أحمد غزي، وعمرو عبدالجليل، إلى جانب مجموعة من الوجوه الأخرى، و من إخراج وتأليف بيتر ميمي

حقق النجم كريم محمود عبد العزيز نجاحاً جماهيرياً كبيراً في مسلسل "البيت بيتي2" الذي عُرض العام الماضي، إذ نال هذا الجزء استحسان شريحة كبيرة من محبي الأعمال الدرامية ولا سيما من محبي الكوميديا وعالم الخيال، ودارت أحداثه حول "بينو" مصطفى خاطر و"كراكيري" كريم محمود عبد العزيز، اللذان يخوضان رحلة رعب جديدة بعد قبولهما دعوة إلى أحد الفنادق، مليئة بالمواجهات الخارقة للطبيعة التي لا تشبه شيئاً مما واجهاه سابقاً وتحديداً خلال أحداث الجزء الأول، وشارك في العمل عدد من النجوم منهم، الفنان سليمان عيد، سامي مغاوري، أحمد بدير، محمد أوتاكا، وغيرهم.

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