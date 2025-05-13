ميمي جمال تتحدث عن خبر إرتباط دينا الشربيني وشريف سلامة

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة المصرية ميمي جمال على شائعات إرتباط الممثلة المصرية دينا الشربيني والممثل المصري شريف سلامة بعد تقديمهما مسلسل "كامل العدد" سوياً ونفيا الخبر بشكل تام.

وأكدت ميمي جمال التي شاركتهما العمل أيضاً أن دينا تعرضت للظلم بسبب الشائعات التي تلاحقها بشكل دائم خاصة وأن لا صحة لها، وتابعت: "كنت بصوّر معاها المسلسل "كامل العدد" وسألتها عن الشائعات، فقالت لي أنا مظلومة جداً، وماليش دعوة بده ولا بده، الناس أول ما يشوفوني قاعدة مع حد يفتكروا في علاقة بيني وبينه. قالوا إنها مرتبطة بكريم وميتهيأليش يعني، وميصحش يتقال عليهم كده لأنه متجوز وعنده بنات".

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