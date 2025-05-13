بيلا حديد تصل إلى كان للمشاركة في الدورة 78 من المهرجان السينمائي الأشهر

ميرنا وليد - بيروت - وصلت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسـ طينية بيلا حديد إلى مدينة كان الفرنسية للمشاركة في الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي تنطلق فعالياته مساء الثلاثاء 13 مايو وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه، ولفتت بيلا الأنظار بإطلالة أنيقة ارتدت فيها بدلة بيضاء بسيطة أبرزت رشاقتها، في وقت يستعد فيه المهرجان لتكريم النجم روبرت دي نيرو بجائزة السعفة الذهبية الفخرية، والممثلة نيكول كيدمان بجائزة "المرأة في الحركة".

وتضم الدورة الجديدة مجموعة كبيرة من الأفلام المنتظرة من بينها "ELEANOR THE GREAT" من إخراج سكارليت جوهانسون، و"THE HISTORY OF SOUND" بطولة بول ميسكال، وفيلم جديد للمخرج الإيراني جعفر بناهي، فيما تترأس لجنة التحكيم النجمة الفرنسية جولييت بينوش بمشاركة عدد من الأسماء العالمية.





