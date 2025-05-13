والد سعد لمجرد يبكي على المسرح متأثراً بسبب إبنه

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لوالد الفنان المغربي سعد لمجرد، الفنان البشير عبدو أثناء تكريمه في المهرجان الوطني للمديح والسماع بدورته الرابعة، في مدينة مراكش، حيث إنهر بكاءً على المسرح، بسبب غياب إبنه الذي يستعد للمثول مجددًا أمام القضاء الفرنسي في شهر يونيو/ حزيران المقبل.



وخلال تقديمه أغنية "عزيز وغالي"، توقف البشير عن الغناء للحظات وإعتذر عن عدم قدرته للتعبير عن مشاعره، وانهار باكياً وقال: "كنت كنتمنى يكون سعد هنا".

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو متمنين للسعد البراءة.