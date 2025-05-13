ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لليوتيوبر السورية أصالة المالح، يُظهرها قبل وبعد إجرائها عملية تجميل الأنف، ووثّق الفيديو انبهار أصالة بشكل أنفها الجديد أمام المرآة.

وقد نال هذا الفيديو اعجاب الكثير من المتابعين.

على صعيد آخر شاركت أصالة المالح مؤخرا متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو ظهرت فيه بلحظة إنسانية مؤثرة.

وظهرت أصالة في مقطع الفيديو أثناء وداعها لمنزلها وسط الحرائق الهائلة التي تتعرض لها مدينة لوس أنجلوس.

وبدأت بالبكاء أثناء وداعها لمنزلها، بينما يُسمع صوت القرآن الكريم.





كانت هذه تفاصيل خبر ردّة فعل أصالة المالح بعد تجميل أنفها..هكذا بدت-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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