موسى يطلق أغنية "عكينا" .. أول كليب مصري بتقنية AI لمزامنة الشفاه

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري موسى أغنيته الجديدة "عكينا"، التي تمثل خطوة رائدة في المشهد الموسيقي المصري، باعتبارها أول كليب مصري يُنفذ باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لمزامنة حركة الشفاه (AI Lip Sync)، ما يمنح العمل طابعًا بصريًا مبتكرًا يواكب التطور التكنولوجي العالمي في مجال صناعة المحتوى.
الأغنية من كلمات فلبينو، ألحان مصطفى العسال، وتوزيع الكينج، بينما حمل الكليب توقيع المخرج محمود صبري، ويمثل العمل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الأغاني المصورة، حيث يدمج الذكاء الإصطناعي بالإبداع الموسيقي بطريقة غير تقليدية، في محاولة لإعادة تشكيل تجربة المشاهدة، وكان آخر ظهور فني لموسى في أغنية "راجع"، التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي، ووزعها الدكتور أشرف محروس، وأخرجها أوكا، وقد صُوّرت بالكامل في جورجيا.
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