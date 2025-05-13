رحيل الممثل المصري شريف ليلة وعائلته تلتزم الصمت

ميرنا وليد - بيروت - توفي صباح اليوم الممثل المصري شريف ليلة، بشكل مفاجئ مما أثار مشاعر الحزن والأسى بين محبيه وزملائه.

وأعلن ابنه نبأ الوفاة من خلال منشور مقتضب عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ، جاء فيه: "بابا الأستاذ شريف عبدربه في ذمة الله، دعواتكم بالرحمة والمغفرة."

ولم يتضمن المنشور أي تفاصيل إضافية تتعلق بسبب الوفاة، أو مواعيد الجنازة وتفاصيل العزاء، ما أثار تساؤلات بين جمهور الفنان الراحل حول سبب وفاته. ويبدو ان أسرة شريف ليلة فضلت عدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، فيما اكتفى أصدقاؤه والمقربون منه بنشر رسائل ودعوات بالرحمة على منصات التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم وصدمتهم من الفقد.

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