نيللي كريم تلفت الأنظار بوصلة رقص في المغرب

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة المصرية نيللي كريم حفل للفنان المغربي حاتم عمور، في إحدى الفعاليات في مدينة مراكش في المغرب.

واشعلت نيللي الحفل بوصلة رقص، إذ صعدت على المسرح ورقصت بجانب عمورن وسط تفاعل الحضور.

ووثق عمور اللحظة بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، والذي تفاعل معه المتابعون بشكل واسع، وأعربوا عن إعجابهم بالفيديو وبرقص نيللي، وأشادوا بطاقتها الإجابية وجمالها ولطافتها.

وبدورها، شاركت نيللي متابعيها عبر صفحتها، مجموعة صور لها من المغرب، ظهرت فيها بالقفطان المغربي، وخطفت فيها الأنظار بجمالها.

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