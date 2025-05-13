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ليال الاختيار تتألق بالأحمر بتوقيع نور فتح الله

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  • ليال الاختيار تتألق بالأحمر بتوقيع نور فتح الله 1/4
  • ليال الاختيار تتألق بالأحمر بتوقيع نور فتح الله 2/4
  • ليال الاختيار تتألق بالأحمر بتوقيع نور فتح الله 3/4
  • ليال الاختيار تتألق بالأحمر بتوقيع نور فتح الله 4/4

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الإعلامية اللبنانية ليال الإختيار الأنظار بإطلالة ساحرة تألقت فيها بفستان أحمر أنيق من تصميم المصممة اللبنانية الموهوبة نور فتح الله.

وقد بدت في قمة الأناقة والرقي، حيث جمع الفستان بين البساطة والفخامة في آن، ما أبرز جمالها الطبيعي وأضفى على حضورها لمسة من الجاذبية الكلاسيكية.

الإطلالة حصدت إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على ذوق ليال الرفيع واختيارها لأسماء لبنانية بارزة في عالم الموضة. كما أُشيد بتصميم نور فتح الله الذي يعكس حرفية عالية وإحساساً أنثوياً راقياً.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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