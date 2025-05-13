جاستن بيبر يفاجئ زوجته هايلي بطريقة رومانسية في أول عيد أم لها

ميرنا وليد - بيروت - فاجئ النجم العالمي جاستن بيبر، زوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر، بطريقة رومانسية في أول عيد أم لها بعد ولادة ابنهما جاك بلوز.
وشارك جاستن متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وثق فيه مفاجئته لزوجته، إذ أحضر لها فرقة موسيقية للعزف من أجلها.
وظهرت هايلي في مقطع الفيديو متفاجئة وبدت ملامح الدهشة على تعابير وجهها، وذلك بينما كانت تستمتع بغروب الشمس برفقة جاستن.
كما شارك جاستن متابعيه في منشور آخر، مجموعة من الصور لزوجته وإبنه جاك، احتفالا بهذه المناسبة.
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