مادونا تروي حكايتها بنفسها في مسلسل جديد وهذه تفاصيله

ميرنا وليد - بيروت - تجري حالياً التحضيرات لإنتاج مسلسل تلفزيوني قصير على منصة نتفليكس يتناول السيرة الذاتية لنجمة البوب العالمية مادونا، وذلك بالتعاون مع المخرج شون ليفي، المعروف بأعماله في فيلمي Deadpool & Wolverine.

وتشارك مادونا، البالغة من العمر 66 عامًا، بشكل فعّال في تطوير المشروع الذي لا يزال في مراحله الأولى.

وبحسب ما أوردته مجلة Deadline، فإن هذا المسلسل المرتقب لا يمت بصلة إلى الفيلم الموسيقي السابق الذي أعلنت عنه مادونا بنفسها، وشاركت في كتابته، وكان من المفترض أن تقوم ببطولته النجمة جوليا غارنر. ورغم الجهود المكثفة التي بُذلت لتطوير الفيلم ضمن استوديوهات "يونيفرسال"، بما في ذلك اختبارات أداء صارمة شملت تدريبات مكثفة في الغناء والرقص، تم إلغاء المشروع رسميًا في عام 2023.

لم تكشف نتفليكس أو القائمون على المسلسل حتى الآن عن اسمه أو تفاصيل الحبكة، كما لم يتم الإعلان عن الممثلة التي ستجسد دور مادونا، المولودة في ولاية ميشيغان. ومن غير المعروف ما إذا كان المسلسل سيركز على فترة معينة من حياتها أو سيغطي مسيرتها بالكامل.

ورغم إلغاء مشروع الفيلم، إلا أن مصادر لمجلة Variety أكدت أن مادونا لا تزال مصممة على رواية قصتها بنفسها، إذ سبق وصرّحت في عام 2020:

"أرغب في نقل الرحلة المذهلة التي خضتها كفنانة، موسيقية، راقصة، وإنسانة تكافح لإثبات ذاتها في هذا العالم. هناك الكثير من القصص الملهمة وغير المروية، ومن أفضل مني لسردها؟ من المهم أن أروي رحلتي بصوتي ورؤيتي."

كانت مادونا قد شاركت سابقًا في كتابة نسختين من سيناريو الفيلم؛ الأولى بالتعاون مع ديابلو كودي، في جلسات كتابة علنية عبر إنستغرام لايف، والثانية مع إيرين كريسيدا ويلسون، كاتبة فيلم The Girl on the Train. وقد فازت نجمة مسلسل Ozark، جوليا غارنر، بدور البطولة بعد منافسة حادة مع أسماء بارزة مثل فلورنس بوغ، أليكسا ديمي، وبيبي ريكسا.

يُذكر أن ألبوم مادونا الأخير Madame X، الصادر في 2019، تصدّر قائمة Billboard 200، ليكون تاسع ألبوم لها يحقق هذا الإنجاز. كما شهدت جولتها العالمية "Celebration Tour" بين أكتوبر 2023 ومايو 2024 نجاحاً كبيراً، حيث باعت أكثر من 1.2 مليون تذكرة وحققت إيرادات بلغت 225.4 مليون دولار من 80 عرضًا، أمام جمهور يقدّر بـ 1.1 مليون شخص.