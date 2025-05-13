شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة فنية حافلة ساهمت في صناعة كبار النجوم.. عيد ميلاد عصام كاريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان عصام كاريكا اليوم الثلاثاء 13 مايو بعيد ميلاده حيث وُلد في مثل هذا اليوم بمحافظة أسوان، لأسرة أسوانية، ليبدأ رحلة فنية امتدت 3 عقود، انطلقت رسميًا عام 1993 حيث تخرج كاريكا في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، لكن شغفه بالفن قاده إلى إحياء الحفلات الغنائية، والتي كانت البوابة الأولى نحو الشهرة، قبل أن يتوسع في مجالات التلحين والتمثيل والإنتاج، ليُصبح أحد أبرز الأسماء في الوسط الفني.

قدّم عصام كاريكا خلال مسيرته مجموعة من الأعمال البارزة في السينما والتلفزيون، منها: "اللمبي"، "ميدو مشاكل"، "فيلم هندي"، "مدرسة عمو فؤاد"، "العيال اتجننت"، "أم العروسة"، و"الرجل الأبيض المتوسط"، إلى جانب مشاركته في مسلسلات مثل "وجه القمر" و"حودة كرامة".

وفي عالم التلحين، ترك كاريكا بصمة مع كبار الفنانين، حيث لحن أغاني شهيرة مثل: "أعاتبك على إيه" لمحمد محيي (التي نال عنها جائزة أفضل ملحن عام 1993)، و"عزيز عيني" لحمادة هلال، و"مهما حاولوا" لحميد الشاعري، و"أفريقيا" لشيرين، و"عمر عيني" لمحمد منير، و"ما بقدرش عليك" لطارق الشيخ.

وأصدر كاريكا عدة ألبومات غنائية لاقت انتشارًا واسعًا، أبرزها: "بطلت الغرام"، "الواد العفريت"، "ربنا يهده"، و"مش كل يوم"، والتي عززت مكانته كمُغنٍّ ملتزم بألوان موسيقية تتناسب مع الذوق المصري والعربي.