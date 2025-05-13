شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال يكرر تعاونه مع المخرج محمود كريم للمرة الخامسة في بيج رامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم رامز جلال مع المخرج محمود كريم للمرة الخامسة على التوالي من خلال فيلم بيج رامى، والذى يتم تصويره حاليًا، من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، ومن إنتاج وليد صبرى، حيث من المقرر عرضه الفيلم في صيف 2025، ويشارك في الفيلم كل من محمد أنور، محمد عبد الحرمن توتا، نسرين أمين، وهدى الإتربى، وبالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم.

وبدأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل تصوير دورها فى فيلم بيج رامى بطولة رامز جلال، والذى تخوض به أولى تجاربها فى التمثيل، وذلك بعد دخولها عالم الغناء بقوة خلال الفترة الماضية وتحديدًا منذ انفصالها عن زوجها النجم تامر حسنى فى عام 2023، حيث قدمت أكثر من أغنية مؤخرًا.

فيلم "بيج رامي" يأتي بعد أربع تجارب سينمائية ناجحة بين رامز جلال والمخرج محمود كريم، بدءًا من فيلم "رغدة متوحشة" في 2018، ثم "سبع البرومبة" (2019)، و"أحمد نوتردام" (2021)، وصولًا إلى "أخي فوق الشجرة" في 2023، والذي حقق إيرادات تجاوزت الـ 15 مليون جنيه في دور العرض، فهذا التعاون الطويل بين الثنائي يعكس الانسجام والتفاهم الفني الذي أسهم في نجاح أعمالهم السابقة.