طليق جوري بكر يطالب بإسقاط الحضانة عنها ويتهمها بالإساءة

ميرنا وليد - بيروت - رفع رامي زيان، طليق الممثلة المصرية جوري بكر، دعوى قضائية ضدها أمام الجهات المختصة، يطالب فيها بإسقاط الحضانة عنها.

وقرر زيان رفع الدعوى على بكر، عقب نشرها منشور عبر حسابها الرسمي، كشفت فيه عن معاناتها من اكتئاب حاد وحالة نفسية سيئة، ما اعتبره يُثبت عدم أهليتها لحضانة الطفل، ومؤثرا سلبيا على نفسية الطفل.

واتهم رامي في الدعوى التي قدمها وكيله المحامي عبد الحميد رحيم، جوري بالإساءة له وسبه وقذفه هو ووالديه، وكشف أنها وقائع وثقة برسائل صوتية مسجلة تم تسليم نسخة منها للجهات المختصة.

وعلى صعيد آخر، حددت المحكمة المختصة، يوم 20 ايار/ مايو، جلسة لنظر دعوى رؤية، والمقامة من رامي زيان ضد جوري بكر، لحين الفصل في دعوى إسقاط حضانة الصغير عنها.

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