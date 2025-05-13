ميرنا وليد - بيروت - تعاقدت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين على مسلسل "أنا أنت أنت مش أنا" المؤلف من 15 حلقة وتشارك في بطولته مع الممثل السوري معتصم النهار.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالعمل كان لموقع "الفن" لقاء مع نور الدين حيث تحدثت عما جذبها للمشاركة في مسلسل " أنا أنت أنت مش أنا"، ووصفت شخصيتها في العمل.

من ناحية أخرى تحدث عن رأيها بالعالم الإفتراضي، وعن العمل مع الممثل المصري مصطفى أبو سريع، ووجهت رسالة للممثل معتصم النهار.

وتطرقت نور الدين إلى إطلالاتها التي تنال إستحسان الجمهور.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر ميرنا نور الدين عن التعامل مع مصطفى أبو سريع : " ربنا يستر " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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