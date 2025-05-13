الأميرة الأردنية عائشة بنت فيصل تحتفل بزفافها في أجواء عائلية ملكية

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت العائلة الملكية الأردنية بزفاف الأميرة الأردنية عائشة بنت فيصل بن الحسين التي عُقد قرانها على السيد كريم المفتي، في حفل عائلي ملكي سادت عليه أجواء الفرح بحضور عدد من أفراد العائلة الهاشمية يتقدّمهم جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، سمو الأمير الحسن بن طلال، وسمو الأمير فيصل بن الحسين، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، إلى جانب سمو الأميرة رجوة الحسين، وعدد من أصحاب السمو الملكي من الأمراء والأميرات.



وفي بيان رسمي، قدّم الديوان الملكي الهاشمي أحر التهاني بمناسبة الزفاف، متمنياً للعروسين حياة مليئة بالسعادة والاستقرار، ومشيرًا إلى الأهمية الرمزية لمثل هذه المناسبات في توطيد الروابط العائلية، وتعزيز حضور التقاليد الهاشمية العريقة. يُذكر أن الأميرة عائشة هي ابنة الأمير فيصل بن الحسين وحفيدة المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال.

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