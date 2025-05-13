هذا مضمون الرسالة التي وجهها ليوناردو دي كابريو إلى البابا فرنسيس

ميرنا وليد - بيروت - بعد وفاة البابا فرنسيس وجّه له ليوناردو دي كابريو، الذي التقاه عام 2016، تحية مؤثرة على صفحته الخاصة مشيدًا بالتزامه ليس فقط تجاه الكنيسة ولكن أيضًا تجاه الكوكب.

دي كابريو نشأ في عائلة كاثوليكية من أصل إيطالي وعلق قائلاً: ”كان البابا فرنسيس قائدًا تحويليًا ليس فقط للكنيسة الكاثوليكية، ولكن أيضًا للإصلاح البيئي والنشاط العالمي“.

وإستشهد ليوناردو دي كابريو أيضًا بكتاب ”Laudate Deum“ الذي نُشر في عام 2023 وأشار فيه البابا إلى ”أننا جزء من الطبيعة [...] في تفاعل دائم معها“ ودعا إلى اتخاذ إجراءات ”فورية وحاسمة“ بشأن المناخ. واختتم الممثل، الذي أسس مؤسسة ليوناردو دي كابريو التي تعمل من أجل البيئة، بتحية ”أحد أكثر القادة الروحيين الاستثنائيين في عصرنا“، الذي ”سيستمر إرثه في إلهام أجيال من أنصار البيئة في جميع أنحاء العالم“.