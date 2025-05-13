شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد سميحة توفيق.. انطلقت بعمر الـ16 وريا وسكينة سبب شهرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سميحة توفيق، إحدى أبرز نجمات السينما المصرية خلال حقبة الخمسينيات والستينيات، والتي تركت إرثًا فنيًا امتد لأكثر من 8 عقود.

وُلدت سميحة توفيق في محافظة الفيوم عام 1928، وسط عائلة فنية؛ حيث كان شقيقها الطوخي توفيق ممثلًا ومنفذًا للمعارك السينمائية، كما تربطها صلة قرابة بالفنانة نعيمة عاكف، وانطلقت مسيرتها عام 1944 بعمر 16 عامًا، عندما اكتشفها الفنان يوسف وهبي، لتمثل دورًا صغيرًا في فيلم "غرام وانتقام" الذي أخرجه وكتب قصته بنفسه.

وجسّدت توفيق في الفيلم دور "حاملة الزهور" خلف المطربة أسمهان أثناء أدائها أغنية "أمتى هتعرف"، لتبدأ بعدها مسيرة حافلة، وفي الخمسينيات، ارتقت إلى مصاف نجمات الصف الأول بعد تألقها في بطولات سينمائية متنوعة، أبرزها أفلام "ليلة في الظلام"، و"بلبل أفندي"، و"معركة الحياة"، و"ليلة الدخلة"، و"أولاد الشوارع"، بالإضافة إلى مشاركتها في المسرحية الشهيرة "ريا وسكينة".

وخلال مسيرتها، شاركت توفيق في أكثر من 80 عملًا فنيًا، مزجت فيها بين الدراما والكوميديا والرومانسية، مما جعلها واحدة من أبرز الوجوه التي ساهمت في تشكيل ذاكرة السينما المصرية الذهبية.

تُوفيت الفنانة عام 1997 تاركةً إرثًا لا يُنسى ،بعد تقدمها في العمر قررت اعتزال المجال الفني عام 1987، ولم تعد إليه بعدها، وتوفيت في 11 أغسطس عام 2010 عن عمر ناهز 82 عامًا.