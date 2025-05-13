الأميرة ديانا أبهرت حفل Met Gala بفستانها الجريء وتم تعديله سراً

ميرنا وليد - بيروت - كانت أيقونة الأناقة الأكثر تأثيرًا في التسعينيات، وكان حفل ميت غالا، كما هو اليوم، أكبر أمسية للموضة، لذا وبينما قد يكون من المفاجئ أن الأميرة ديانا لم تحضر حفل جمع التبرعات السنوي إلا مرة واحدة، في عام ١٩٩٦، فلا عجب أنها كانت محط الأنظار.



وصلت، أميرة ويلز آنذاك، إلى متحف متروبوليتان للفنون بعد ساعات فقط من وصولها إلى مدينة نيويورك على متن طائرة كونكورد، رافقتها الكاميرات والضجيج في كل خطوة منذ طلاقها من وريث عرش بريطانيا آنذاك، الأمير تشارلز، قبل أقل من أربعة أشهر.

وبينما كانت تصعد درجات متحف متروبوليتان الشهيرة برفقة صديقتها ورئيسة الحفل، محررة مجلة هاربر بازار، ليز تيلبيريس، كان من الواضح أن ديانا تنوي جذب الانتباه.

كان هذا واضحًا ليس فقط في اختيارها لفستانها - فستان سليب جريء مستوحى من ملابس النوم، أزرق داكن اللون، مع حافة دانتيل سوداء - بل أيضًا في قرارها تعديله سرًا ليصبح أكثر جرأة مما كان مصممه ينوي.

كان هذا الفستان من تصميم جون غاليانو، الذي غادر جيفنشي مؤخرًا ليتولى إدارة ديور. ركز موضوع حفل ميت غالا في ذلك العام (والمعرض المصاحب له) على مؤسس العلامة الفرنسية، كريستيان ديور. وكانت أول مهمة أزياء لغاليانو هي تصميم ملابس أشهر الحاضرين في الحدث. زار قصر كنسينغتون في لندن قبل الحفل لمشاركة الرسومات ومناقشة الأفكار مع الأميرة.

في سلسلة أفلام هولو الوثائقية "في الموضة: التسعينيات" العام الماضي، روى المصمم البريطاني تجربته في الفيلم الوثائقي، قائلاً إنه ضغط على ديانا لارتداء اللون الوردي، لكنها "رفضت". تصرفت الأميرة على هواها، بل وأكثر من ذلك: فبعد استلامها الفستان الجاهز، أجرت عليه تعديلات جذرية دون علم غاليانو.

لننتقل سريعًا إلى الحدث، وخروجها من السيارة، حيث مزقت الكورسيه ولم ترغب في ارتدائه.

زعمت كاتي نيكول، كاتبة السيرة الملكية، أن ديانا كانت قلقة من أن يُحرج هذا الزيّ المثير ابنها الأمير ويليام، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 14 عامًا. لكن يبدو أن هذا المظهر لاقى استحسانًا كبيرًا من الصحافة والحضور.

صرحت المذيعة باربرا والترز لبرنامج "نسخة مطبوعة"، الذي أشادت فقرته بديانا ووصفتها بأنها "عمل فني": "إنها ببساطة تجعل الأمر أكثر بريقًا وجمالًا، لأنها تجمع بين الاثنين". وفي وقت لاحق من ذلك الأسبوع، ذكر مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز أن الأميرة "أظهرت قدرات المشاهير على استعادة جمالها".

علاوة على ذلك، أشار هذا المظهر إلى أن ديانا لم تعد مقيدة بقواعد اللباس الملكي - وهي قواعد كانت ستفرض، بلا شك، ارتداء فستان سهرة (أو على الأقل فستان سهرة طويل أقل كشفًا بكثير) لحدث مثل حفل ميت غالا، وقال جاليانو في الفيلم الوثائقي لعام 2024: "لقد شعرت بتحرر كبير"، ووصف الزي المعدل بأنه "أكثر إثارة" من تصميمه الأولي.

كما عكس اختيار ديانا للمجوهرات استقلاليتها، فقد ارتدت خاتم خطوبتها المرصع بالياقوت الأزرق في إصبع يدها اليسرى. وفي هذا السياق الجديد، أصبح الخاتم رمزًا للاستقلالية، وقد رسّخ قرارها بمواصلة ارتداء الجوهرة إرثًا عائليًا، وليس أثرًا لزواجٍ فاشل، وقد استخدم ويليام الخاتم لاحقًا عندما تقدم لخطبة كيت ميدلتون عام 2010.

ثم كانت هناك حقيبة ديانا، التي دلت على مكانتها كأيقونة في عالم الموضة، كانت نسخة مصغرة من حقيبة تلقتها كهدية من سيدة فرنسا الأولى آنذاك، بيرناديت شيراك، في العام السابق، صممها سلف غاليانو في ديور، جيانفرانكو فيري، والمعروفة بشكل غير رسمي باسم "شوشو" - "المفضلة" بالفرنسية.

رافقت الحقيبة الأصلية ديانا في العديد من المناسبات العامة. أثبتت رعايتها تأثيرها الكبير لدرجة أن ديور أعادت تسميتها في عام 1996 بـ "ليدي ديور" تكريمًا لها.

كانت الحقيبة ملفتة للنظر، ومتماشية مع الموضوع، ومليئة بالرمزية - كانت، من نواحٍ عديدة، الإطلالة المثالية لحفل ميت غالا. وبينما تستعد قائمة المشاهير في عالم الموضة للسير، حرفيًا، على خطى الأميرة في حفل جمع التبرعات لعام ٢٠٢٥ يوم الاثنين، يجدر بنا أن نتذكر: قليلون هم من وصلوا إلى درج المتحف وأثاروا حماسًا كبيرًا مثل ديانا.