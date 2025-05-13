مصطفى كامل يتعاون مع فارس فهمي في ألبومه الجديد

ميرنا وليد - بيروت - يواصل الفنان المصري ونقيب المهن الموسيقية المصرية مصطفى كامل التحضير لألبومه الجديد، حيث يتعاون مع الملحن فارس فهمي في أغنيتين، الأولى من كلمات مودي نبيل وتوزيع أحمد أمين، والثانية من كلمات أحمد شكري وتوزيع مجدي داوود، وقد انتهى كامل مؤخرًا من تسجيل جميع أغاني الألبوم، ويضع حاليًا اللمسات الأخيرة عبر عمليات الميكساج والماستر تمهيدًا لطرح الأغنيات تباعًا، ويبدأها بأغنية "قولولي مبروك" من كلماته، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري.

يُذكر أن آخر ألبوماته "وجع قلبي" حقق صدى واسعًا بفضل أغنياته المتنوعة وتعاونه مع نخبة من الشعراء والموزعين.