شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Accountant 2 لـ بن أفليك يحقق 76 مليون دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The Accountant 2 للنجم العالمى بن أفليك إيرادات وصلت إلى 76 مليونًا و96 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 25 أبريل الماضى، العمل من إنتاج شركة Amazon MGM Studios، ووصلت مدته إلى ساعتين و12 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 50 مليونًا و896 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و25 مليون و200 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم The Accountant 2 بعدما يُقتل رئيسها السابق على يد قتلة مجهولين، تُجبر عميلة الخزانة ماريبيث ميدينا (سينثيا أداي روبنسون) على الاتصال بكريستيان وولف (أفليك) لحل جريمة القتل، وبمساعدة شقيقه المنفصل عنه ولكنه شديد الخطورة، براكس (جون بيرنثال)، يُوظّف كريس ذكاءه الفذّ وأساليبه غير القانونية لحل اللغز المُحيّر. وبينما يقتربون من الحقيقة، يلفت الثلاثي انتباه بعضٍ من أشرس القتلة الأحياء، مُصمّمين جميعهم على وضع حدّ لبحثهم.

فيلم The Accountant 2 من بطولة كل من بن أفليك، جون بيرنثال، سينثيا أداي روبنسون، ج.ك. سيمونز، أليسون روبرتسون، أليسون رايت، دانييلا بينيدا، روبرت مورجان، جرانت هارفي.