شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة أيامنا الحلوة على مسرح ساقية الصاوي في 24 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة أيامنا الحلوة بقيادة المايسترو محمد عثمان، حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية الصاوى، يوم الجمعة 24 مايو، فى تمام الساعة الثامنة مساء، وستقدم الفرقة خلال الحفل باقة كبيرة من الأغاني بألوانها المختلفة الشعبية والوطنية والرومانسية يغنيها أعضاء الفرقة بالإضافة لبعض الأعضاء الذين انضموا مؤخرًا.

واشتهرت فرقة أيامنا الحلوة بعد ظهورهم لأكثر من مرة مع إسعاد يونس وبرنامج صاحبة السعادة، وتقديم عدد من الأغانى الشهيرة أثناء استضافتها لهم من بينهم ميدلي "الإعلانات"، أغنية "جدو عبده"، أغاني فوازير "جيران الهنا" وغيرهم من الأغاني التى ارتبط بها الجمهور، كذلك قدموا إنشادًا دينيًا وبعض الأغاني الحديثة، ومن المتوقع أن تضم حفلتهم الجديدة تنوعًا فى الأغانى بين الحديث والقديم.

يذكر أن فرقة أيامنا الحلوة قد أسسها المايسترو محمد عثمان فى عام 2003 وتضم 20 مطربًا ومطربة وتخصصت فى تقديم طابع النوستالجيا لأشهر الأغانى والتترات والإعلانات القديمة بشكل غنائى مبهج، بجانب تقديم مختلف القوالب الموسيقية والألوان الغنائية، وقدمت الفرقة العديد من الحفلات الفنية الناجحة داخل وخارج مصر ولاقت استحسان وإشادة الجماهير.