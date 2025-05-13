شكرا لقرائتكم خبر عن "أعملها إزاي".. أغنية جديدة تجمع كريم محسن وكامل الجندى فى أول تعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب كريم محسن لأول مرة مع الملحن كامل الجندي في أغنية جديدة تحمل عنوان "أعملها إزاي"، ضمن ألبومه المقبل، وهي من كلمات أحمد العزب، وتوزيع عمر الإمام، ومن المنتظر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جميع منصات السوشيال ميديا.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365"، أعرب الملحن كامل الجندي عن سعادته بالتعاون مع كريم محسن، قائلًا: "كريم من الأصوات ذات الإحساس العالي، ويعرف جيدًا ما يريده، وهو فنان يحب عمله جدًا."

وأضاف الجندي: "التعاون مع كريم يمثل إضافة كبيرة لي، وأنا أراهن على الأغنية بقوة، لأنها درامية وتحمل طابعًا مختلفًا عن أعماله السابقة."

أما عن كواليس تنفيذ الأغنية، أوضح الملحن: "أنهينا العمل عليها أنا والشاعر أحمد العزب، وبمجرد أن سمعها كريم، قال إنها أغنيته دون تردد، وسجّل صوته عليها على الفور".

كان المطرب كريم محسن قد طرح مؤخرًا، "جميلة الدنيا" مع الشاعر حسام سعيد، ومن ألحان كريم محسن وتوزيع محمد ياسر، وأغنية أخرى "لحظات التجلي" من كلمات محمود كلازا، وأغنية بعنوان "وأنت غايب" كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ميكس وماستر محمد ياسر، جيتار مصطفى نصر، تشيلو أحمد حسام، وأغنية أخرى بعنوان "بتحداكي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى الأغنية التي قام بتلحينها وهى من كلمات هانى صارو.