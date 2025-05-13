شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان شريف ليلة وأصدقاؤه يطالبون جمهوره بالدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

رحل منذ قليل الفنان شريف ليلة، حيث أعلن نجله رحيله، وطالب عدد من أصدقائه بعد وفاته محبيه بالدعاء له.

وكان آخر مشاركات الفنان شريف ليلة هو مسلسل عمر أفندي، وهو من بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد عبد العظيم، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وتدور الأحداث حول أحمد حاتم الذى يعيش في الوقت الحالي ومتزوج من ميران عبد الوارث ولديه ابنة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودته بالزمن إلى فترة الأربعينيات، من خلال سرداب في منزل والده، حيث يقع في حب فتاة أخرى تجسدها آية سماحة، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.