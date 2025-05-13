شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدواني يوشك على الانتهاء من تصوير فيلم أسد مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك النجم القدير ماجد الكدوانى على الانتهاء من تصوير مشاهده خلال أحداث فيلم أسد بطولة النجم محمد رمضان، من إخراج محمد دياب، حيث يتبقى ما يقرب من أسبوعين للانتهاء من تصوير العمل بشكل كامل، ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج والجارفيكس وغيره من التفاصيل، ويقدم الكدوانى دورًا محوريًا خلال أحداث العمل الذى تدور أحداثه في حقبة زمنية.

فيلم أسد من بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، وعدد كبير من ضويف الشرف، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.

ويشارك النجم ماجد الكدوانى في فيلم المشروع X كضيف شرف ضمن أحداث العمل، المقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 21 مايو الجارى، من تأليف وإخراج بيتر ميمى وإنتاج سينرجى بلس للمنتج تامر مرسى، ويعد الفيلم أول فيلم عربي يُعرض بتقنية IMAX.

النجمان كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى جمعتهما صداقة قوية لأكثر من 25 عامWا وكان تعاونهما السينمائى الأول في فيلم حرامية فى كى جى تو عام 2001 ثم حرامية فى تايلاند عام 2003 وفيلم نادى الرجال السرى فى 2019 ثم البعض لا يذهب للمأذون مرتين فى 2021، وظهر ماجد الكدوانى ضيف شرف فى أعمال قدمها كريم عبد العزيز مثل فيلم فاصل ونعود ومسلسل الاختيار 2 ، ويتجدد تعاونهم معا على الشاشة في سابع عمل وهو فيلم المشروع X.