رولان مهنا ينتهي من تصوير كليب جديد.. أغنية لبنانية قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أنهى الفنان اللبناني رولان مهنا تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة، والتي يقدّمها باللهجة اللبنانية، في عمل غنائي متكامل يجمع بين الإحساس واللمسات العصرية.

الأغنية من كلمات خلدون غرز الدين، ألحان رولان مهنا، توزيع KOKO B، وتم تسجيلها في استوديو جو بارودجيان، بينما تولّت المخرجة كريستل مهنا تنفيذ الكليب بأسلوب بصري يعكس روح الأغنية الدرامي.

من المقرر إصدار الأغنية والكليب قريباً عبر القناة الرسمية لرولان مهنا على “يوتيوب”، كهدية فنية منه للجمهور بمناسبة فصل الصيف.